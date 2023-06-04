На офіційній сторінці «Нафтогаз України» в Facebook деякі клієнти повідомили, що не можуть передати показники своїх лічильників.

«Дзвониш, дзвониш, щоб передати показники, а тобі у відповідь: «Вибачте, лінія перезавантажена». Посадіть більше операторів на телефони на той момент, коли передають показники»,

«Вже другу добу намагаюся передати показники лічильника в особовому кабінеті. Не можу зайти у свій кабінет через Facebook, як робила це завжди. Пишуть, що функція недоступна. Мені дочекатися коли вона буде доступна, чі передати іншим чіном. Підскажіть як»,

«Неможна передати показники, непрацює 74.ua»,

«Два роки тому передавати показники можна було есемескою, як це робиться у водоканалі. Було зручно, але чомусь відмінили, а на вказані телефони дозвонитися практично неможливо», - скаржаться спожичаві «Нафтогазу України».

У свою чергу «Нафтогаз України» повідомив, що передати показники лічильників можна декількома способами.

На сайті або в чат-боті облгазу, зателефонувавши до контакт-центру облгазу, скориставшись онлайн сервісами компанії «Нафтогаз», наприклад, за допомогою особистого кабінету чи чат-ботів GASUA в Messenger, Telegram, Viber.

«Приносимо вибачення за тимчасові незручності, якщо Ви намагаєтесь передати показники саме зателефонувавши до нашого контакт-центру. Щоб не чекати на оператора, Ви можете передати показники за допомогою IVR меню зателефонувавши за номерами 0663002888, 0983002888, 0933002888 на IVR кнопка 2 та 0567473635, 0577080187 на IVR кнопка 1», - додали в компанії «Нафтогаз України».

Останні новини України:

Що буде з цінами на продукти після підвищення тарифу на електроенергію.

Також повідомлялось, що "Нафтогаз" звернувся до українців з важливим попередженням.

Крім того, Politeka.net писала, що у Міненерго спробували виправдатись за підвищення тарифу.