Тарифи на електроенергію в Україні підвищиться вже з четверга, 1 червня.

Тариф на електроенергію для населення України підвищили до 2, 64 гривень за кВт, пише Politeka.net з посиланням на повідомлення Кабміну.

В Міністерстві енергетики запевнили, що рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію є вкрай складним, але необхідним. Це дозволить підготувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

В Міненерго нагадали, що Україна пройшла найскладнішу зиму в історії в умовах масованих російських атак на енергосистему, масштаби пошкоджень значні і підвищення тарифу на електроенергію – «це внесок у забезпечення стійкості системи».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звернулась до Міненерго з пропозицією підняття у два етапи тарифу для населення до ринкового рівня, тобто до 5,5 грн.

Першим етапом комісія пропонувала підняти тариф до 2,88 грн з ПДВ за 1 кВт-годину.

«Але ми бачимо можливість встановити тариф на рівні 2,64 грн/ кВт-год. Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему», - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Після підвищення тарифу на електроенергію середня сума в платіжці для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень.

Також в Міненерго запевнили, що планується збереження субсидій для населення, а також збільшення фінансування фонду субсидіювання комунальних послуг для незахищених верств населення.

У свою чергу звичайні українці шоковані підвищення тарифу вже з 1 червня. Чиновників, які приймають такі рішення, пропонують змусити жити на мінімальну зарплату або пенсію:

«Цікаво, якби вони голосували, якби жили на мінімальну з/плату і платили зі своєї кишені. А так можна принімати закони в країні війна роботи не має, заробітки мізерні давайте з решти здерем шкуру останню, бо треба. Посадіть всіх депутатів та їхніх десятки замів на мінімалку і будуть кошти на відновлення»,

«Це незаконно! А як же закон президента,що під час військового стану не мають права підвищувати ціни на ком.послуги?»,

«Це взагалі як можливо під час війни?»,

«А за рахунок зарплат депутатів не можна?».

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