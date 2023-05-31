Тариф на електроенергію для населення України підвищили до 2, 64 гривень за кВт, пише Politeka.net з посиланням на повідомлення Кабміну.
В Міністерстві енергетики запевнили, що рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію є вкрай складним, але необхідним. Це дозволить підготувати енергосистему до наступного опалювального сезону.
В Міненерго нагадали, що Україна пройшла найскладнішу зиму в історії в умовах масованих російських атак на енергосистему, масштаби пошкоджень значні і підвищення тарифу на електроенергію – «це внесок у забезпечення стійкості системи».
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, звернулась до Міненерго з пропозицією підняття у два етапи тарифу для населення до ринкового рівня, тобто до 5,5 грн.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Примусова евакуація: зроблене попередження і названо міста, з яких будуть вивозити
ЗСУ атакують, лігво окупантів злетіло в повітря: "Тут розміщувалися..."
Неправильні платіжки: "Нафтогаз" попередив, що треба зробити до 5 червня
Мобілізація в Україні: у Раді скоротили вік для призову до армії
Першим етапом комісія пропонувала підняти тариф до 2,88 грн з ПДВ за 1 кВт-годину.
«Але ми бачимо можливість встановити тариф на рівні 2,64 грн/ кВт-год. Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему», - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Після підвищення тарифу на електроенергію середня сума в платіжці для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень.
Також в Міненерго запевнили, що планується збереження субсидій для населення, а також збільшення фінансування фонду субсидіювання комунальних послуг для незахищених верств населення.
У свою чергу звичайні українці шоковані підвищення тарифу вже з 1 червня. Чиновників, які приймають такі рішення, пропонують змусити жити на мінімальну зарплату або пенсію:
«Цікаво, якби вони голосували, якби жили на мінімальну з/плату і платили зі своєї кишені. А так можна принімати закони в країні війна роботи не має, заробітки мізерні давайте з решти здерем шкуру останню, бо треба. Посадіть всіх депутатів та їхніх десятки замів на мінімалку і будуть кошти на відновлення»,
«Це незаконно! А як же закон президента,що під час військового стану не мають права підвищувати ціни на ком.послуги?»,
«Це взагалі як можливо під час війни?»,
«А за рахунок зарплат депутатів не можна?».
Останні новини України:
Примусова евакуація - зроблено попередження і названо міста, з яких будуть вивозити.
"Нафтогаз" попередив, що треба зробити до 5 червня.