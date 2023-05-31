Примусова евакуація почнеться ще в одній громаді.

Про це, як пише Politeka.net, попередили в Донецькі обласній військовій адміністрації.

За словами керівника Донецької ОВА Павла Кириленка, відбувається активізація обстрілів Торецької громади.

За його словами, вектор обстрілів перейшов саме на цю громаду та населені пункти, які наближені до лінії фронту.

«Якщо Торецьк можна вважати відносно віддаленим від лінії фронту, але який повністю обстрілюється ворогом щоденно, то міста Південне, Залізне, Нью-Йорк вони піддаються системним обстрілам та руйнуванням. Звідти евакуація буде проведена у примусовий спосіб», - попередив Кириленко.

У населених пунктах, підпадають під першочергову евакуацію, перебуває 266 дітей.

Кириленко попередив, що вмовляння людей евакуюватись не завжди діє. Люди переходять зі своїх будинків, зруйнованих окупантів, до інших замість того, щоб виїхати в більш безпечний регіон.

«Тому ми будемо застосовувати свої методи, передбачені законодавством, для того, щоб врятувати їх життя і зробити його безпечним до деокупації області», - пояснив Кириленко.

Наразі з Бахмута, Часового Яру, Мар'їнки та Вугледару вдалось евакуювати всіх дітей.

Двох дітей батьки продовжують переховувати в Авдіївці.

Нагадаємо, у березні уряд схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.

На початок травня, за інформацією віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук, примусова евакуація дітей відбувалась з 21 населеного пункту Донеччини.

"Я дуже хочу, щоб закінчилася війна, бо так страшно серед війни", - кажуть діти, яких евакуюють з зони бойових дій.

За офіційними даними, за минулу добу у Торецьку поранено 1 людину, пошкоджено 9-поверхівку, бібліотеку, два медзаклади. У Нью-Йорку пошкоджено будинок та котельню.

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