Принудительная эвакуация начнется еще в одной общине.

Об этом, как пишет Politeka.net, было предупреждено в Донецке областной военной администрации.

По словам руководителя Донецкой ОВА Павла Кириленко, происходит активизация обстрелов Торецкой общины.

По его словам, вектор обстрелов перешел именно на эту общину и населенные пункты, приближенные к линии фронта.

«Если Торецк можно считать относительно удаленным от линии фронта, но полностью обстреливаемым врагом ежедневно, то города Южное, Железное, Нью-Йорк они подвергаются системным обстрелам и разрушениям. Оттуда эвакуация будет проведена принудительно», - предупредил Кириленко.

В населенных пунктах, подпадающих под первоочередную эвакуацию, находятся 266 детей.

Кириленко предупредил, что уговоры людей эвакуироваться не всегда действуют. Люди переходят из своих домов, разрушенных оккупантами, в другие вместо того, чтобы уехать в более безопасный регион.

«Поэтому мы будем применять свои методы, предусмотренные законодательством, для того, чтобы спасти их жизнь и сделать ее безопасной до деоккупации области», – пояснил Кириленко.

Из Бахмута, Часового Яра, Марьинки и Угледара удалось эвакуировать всех детей.

Двоих детей родители продолжают прятать в Авдеевке.

Напомним, в марте правительство одобрило механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

На начало мая, по информации вице-премьер-министра Ирины Верещук, принудительная эвакуация детей происходила из 21 населенного пункта Донбасса.

"Я очень хочу, чтобы закончилась война, потому что так страшно среди войны", - говорят дети, которых эвакуируют из зоны боевых действий.

По официальным данным, за минувшие сутки в Торецке ранен 1 человек, повреждены 9-этажка, библиотека, два медучреждения. В Нью-Йорке повреждены дом и котельная.

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