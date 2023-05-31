Об этом, как пишет Politeka.net, было предупреждено в Донецке областной военной администрации.
По словам руководителя Донецкой ОВА Павла Кириленко, происходит активизация обстрелов Торецкой общины.
По его словам, вектор обстрелов перешел именно на эту общину и населенные пункты, приближенные к линии фронта.
«Если Торецк можно считать относительно удаленным от линии фронта, но полностью обстреливаемым врагом ежедневно, то города Южное, Железное, Нью-Йорк они подвергаются системным обстрелам и разрушениям. Оттуда эвакуация будет проведена принудительно», - предупредил Кириленко.
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В населенных пунктах, подпадающих под первоочередную эвакуацию, находятся 266 детей.
Кириленко предупредил, что уговоры людей эвакуироваться не всегда действуют. Люди переходят из своих домов, разрушенных оккупантами, в другие вместо того, чтобы уехать в более безопасный регион.
«Поэтому мы будем применять свои методы, предусмотренные законодательством, для того, чтобы спасти их жизнь и сделать ее безопасной до деоккупации области», – пояснил Кириленко.
Из Бахмута, Часового Яра, Марьинки и Угледара удалось эвакуировать всех детей.
Двоих детей родители продолжают прятать в Авдеевке.
Напомним, в марте правительство одобрило механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.
На начало мая, по информации вице-премьер-министра Ирины Верещук, принудительная эвакуация детей происходила из 21 населенного пункта Донбасса.
"Я очень хочу, чтобы закончилась война, потому что так страшно среди войны", - говорят дети, которых эвакуируют из зоны боевых действий.
По официальным данным, за минувшие сутки в Торецке ранен 1 человек, повреждены 9-этажка, библиотека, два медучреждения. В Нью-Йорке повреждены дом и котельная.
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