Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» відреагувала на чергову скаргу від споживача щодо платіжок. Так, на офіційній сторінці «Нафтогаз України» в Facebook одна зі споживачок висловила компанії побажання:
«Бажаю налагодити контакт з облгазами, щоб перестати надсилати неправильні платіжки».
У «Нафтогаз» відреагували на скаргу, повідомивши, хто відповідальний за показники лічильників і до якого числа їх потрібно передавати:
«ГК «Нафтогаз України» є постачальником газу. Облгази (оператори ГРМ) відповідають за прийняття показів лічильника, облік та нарахування об’ємів газу, а також послуги з розподілу (транспортування) газу, технічне обслуговування газової мережі та обладнання. Розрахунок суми до оплати за постачання газу проводиться виключно на основі даних від облгазу.
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Принцип обліку обсягів спожитого газу відбувається таким чином:
- споживач, кожного місяця, з 1-го по 5 число має передати показники лічильника Оператору ГРМ, якщо споживачем не було передано показники лічильника, то облгаз (Оператор ГРМ) фіксує граничні показники лічильника;
- Оператор ГРМ передає дані спожитого об’єму Оператору ГТС;
- ГК «Нафтогаз України» подає запит щодо об’ємів по до Оператора ГТС, який надає дані по надісланому запиту».
Після цих дій, зазначили в «Нафтогазі», і нараховується сума до оплати. Токожу «Нафтогазі» підкреслили, що саме облгаз розраховує об'єм спожитого газу за яким постачальник проводить розрахунок суми до оплати за постачання газу.
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