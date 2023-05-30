Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» відреагувала на чергову скаргу від споживача щодо платіжок. Так, на офіційній сторінці «Нафтогаз України» в Facebook одна зі споживачок висловила компанії побажання:

«Бажаю налагодити контакт з облгазами, щоб перестати надсилати неправильні платіжки».

У «Нафтогаз» відреагували на скаргу, повідомивши, хто відповідальний за показники лічильників і до якого числа їх потрібно передавати:

«ГК «Нафтогаз України» є постачальником газу. Облгази (оператори ГРМ) відповідають за прийняття показів лічильника, облік та нарахування об’ємів газу, а також послуги з розподілу (транспортування) газу, технічне обслуговування газової мережі та обладнання. Розрахунок суми до оплати за постачання газу проводиться виключно на основі даних від облгазу.

Принцип обліку обсягів спожитого газу відбувається таким чином:

- споживач, кожного місяця, з 1-го по 5 число має передати показники лічильника Оператору ГРМ, якщо споживачем не було передано показники лічильника, то облгаз (Оператор ГРМ) фіксує граничні показники лічильника;

- Оператор ГРМ передає дані спожитого об’єму Оператору ГТС;

- ГК «Нафтогаз України» подає запит щодо об’ємів по до Оператора ГТС, який надає дані по надісланому запиту».

Після цих дій, зазначили в «Нафтогазі», і нараховується сума до оплати. Токожу «Нафтогазі» підкреслили, що саме облгаз розраховує об'єм спожитого газу за яким постачальник проводить розрахунок суми до оплати за постачання газу.

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