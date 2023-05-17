Про ситуацію з електрикою в Україні повідомили в «Укренерго», пише Politeka.net.
«Виробництва електроенергії наразі достатньо для покриття споживання. Однак у вечірні години в енергосистемі задіюються всі можливі резерви для забезпечення споживачів електроенергією.
Це пов’язано з виведенням у плановий ремонт атомної генерації, яка після інтенсивної роботи під час опалювального сезону потребує перезавантаження палива», - повідомили в «Укренерго».
Також в ремонти виведені низка енергоблоків теплових електростанцій, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів з боку російських загарбників. Це, як підкреслили в «Укренерго», значно знизило доступні потужності та резерви в енергосистемі, зокрема у вечірні години.
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Тож в «Укренерго» закликали українців споживати електроенергію заощадливо.
«Особливо закликаємо всіх зменшити використання електроенергії у вечірні години – з 19.00 до 22.00», - звернулися в «Укренерго» до українців.
Енергетики підкреслили, що вимкнувши декілька електроприладів або використовуючи їх вдень або вночі, людина допомогає зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування.
Отже, в «Укренерго» просять українців зменшити навантаження на енергосистему під час ранкових та вечірніх піків. Для цього достатньо дотримуватися наступних правил: переносити використання потужних приладів з пікових ранкових та вечірніх годин на нічні, коли споживання низьке; намагатись не включати одночасно потужні прилади, наприклад, бойлер та пральну машину).
Крім того, українців закликають не вмикати кондиціонер у пікові години споживання.
«При використанні кондиціонера – ставити його на вищу температуру, ніж ви звикли», - додали в Укренерго.
Ще одне просте правило - кип’ятити стільки води, скільки вам потрібно у конкретний час.
Звісно, якщо у вас є газова плита - краще кип'ятити воду на ній.
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Крім того, повідомлялось, що в «Укренерго» попередили, що буде з електроенергією влітку.