«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми після численних обстрілів і атак, і які наслідки будуть для українців влітку.

«Укренерго» попередило українців, що саме цього літа вперше за багато років Запорізька АЕС буде недоступна українській енергосистемі через тимчасову окупацію, пише Politeka.net.

Крім того, традиційні літні ремонти на електростанціях будуть більш масштабними: через російські атаки пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції.

«Тому ми матимемо менше доступної потужності, ніж зазвичай. Необхідно буде використовувати всі можливі резерви, щоб стабільно пройти літній період», - попередили в «Укренерго».

Також в «Укренерго» привели приклад Європи, как теж потерпає від енергетичної кризи. Там одним із таких резервів стало розумне споживання.

«На початку 2022 року 41% газу до Європи постачала росія. До літа 2022 року ціна газ на європейських ринках у порівнянні з докризовим 2020 роком зросла у 3-4 рази, а ціна на електроенергію – удвічі. У відповідь країни Євросоюзу прийняли плани скорочення споживання енергоресурсів, які діють і зараз», - розповіли в «Укренерго».

Тепер у Франції діє «план розсудливості», який передбачає зменшення споживання електроенергії на 10% до 2024 року.

«Для цього опалення офісів зменшили до 19 градусів, температуру у спортзалах знизили на 2 градуси, у басейнах – на 1 градус, а також обмежили освітлення туристичних пам’яток та вітрин», - повідомили в «Укренерго» деталі такого плану.

Завдяки такій «розсудливості» в опалювальний сезон французам вдалося заощадити 9% від звичного обсягу споживання.

А от уряд Іспанії заборонив не лише нагрівати приміщення вище 19 градусів, а й охолоджувати нижче 27 градусів – і в будь-яку пору залишати відкритими двері й вікна там, де працює кондиціонер. Як результат – за рік вдалося заощаджити 3,2% від обсягу споживання.

Як зазначили в «Укренерго» за опалювальний сезон Євросоюз в цілому зекономив 17,7% від обсягу споживання.

«Після закінчення зими європейські сховища газу були заповнені на понад 55% - це найбільший рівень за десятиріччя. При цьому частка російського газу на ринку впала до 9%», - додали в «Укренерго».

В «Укренерго» закликали українців також споживати електроенергію з розумом.

«Для цього достатньо збільшити температуру кондиціонера влітку; зачиняти двері й вікна у приміщеннях, де він працює; не залишати у розетці прилади, якими ви не користуєтесь. І за можливості - обирати енергоефективну техніку», - підкреслили в «Укренерго».

Додамо, раніше в «Укренерго» допустили дефіцит потужності для виробництва електроенергії влітку через масштабні ремонти пошкоджень, спричинених обстрілами.

«Зазвичай, протягом весни-літа є надлишок потужності, що дозволяє експортувати електроенергію, а восени через похолодання спостерігається дефіцит. Так ось цього року через значні пошкодження електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку», — пояснили в «Укренерго».

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