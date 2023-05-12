"Укрэнерго" сообщило о состоянии энергосистемы после многочисленных обстрелов и атак, и какие последствия будут для украинцев летом.

«Укрэнерго» предупредило украинцев, что именно этим летом впервые за многие годы Запорожская АЭС будет недоступна украинской энергосистеме из-за временной оккупации, пишет Politeka.net.

Кроме того, традиционные летние ремонты на электростанциях будут более масштабными: из-за российских атак повреждены все тепловые и гидроэлектростанции.

«Поэтому у нас будет меньше доступной мощности, чем обычно. Необходимо использовать все возможные резервы, чтобы стабильно пройти летний период», - предупредили в «Укрэнерго».

Также в «Укрэнерго» привели пример Европы, которая также страдает от энергетического кризиса. Там одним из таких резервов стало разумное потребление.

«В начале 2022 года 41% газа в Европу поставляла Россия. К лету 2022 цена газ на европейских рынках по сравнению с докризисным 2020 годом выросла в 3-4 раза, а цена на электроэнергию - вдвое. В ответ страны Евросоюза приняли планы сокращения потребления электроресурсов, действующих и сейчас», - рассказали в «Укрэнерго».

Теперь во Франции действует «план благоразумия», предусматривающий уменьшение потребления электроэнергии на 10% до 2024 года.

«Для этого отопления офисов уменьшили до 19 градусов, температуру в спортзалах снизили на 2 градуса, в бассейнах – на 1 градус, а также ограничили освещение туристических достопримечательностей и витрин», - сообщили в «Укрэнерго» детали такого плана.

Благодаря такому «благоразумию» в отопительный сезон французам удалось сэкономить 9% от обычного объема потребления.

А вот правительство Испании запретило не только нагревать помещение выше 19 градусов, но и охлаждать ниже 27 градусов – и в любое время оставлять открытыми двери и окна там, где работает кондиционер. Как результат, за год удалось сэкономить 3,2% от объема потребления.

Как отметили в «Укрэнерго», за отопительный сезон Евросоюз в целом сэкономил 17,7% от объема потребления.

«По окончании зимы европейские хранилища газа были заполнены более чем на 55% - это наибольший уровень за десятилетие. При этом доля российского газа на рынке упала до 9%», – добавили в «Укрэнерго».

В Укрэнерго призвали украинцев также потреблять электроэнергию с умом.

«Для этого достаточно повысить температуру кондиционера летом; закрывать двери и окна в помещениях, где он работает; не оставлять в розетке приборы, которыми вы не пользуетесь. И по возможности – выбирать энергоэффективную технику», - подчеркнули в «Укрэнерго».

Добавим, ранее в «Укрэнерго» допустили дефицит мощности для производства электроэнергии летом из-за масштабных ремонтов повреждений, вызванных обстрелами.

«Обычно в течение весны-лета есть избыток мощности, позволяющий экспортировать электроэнергию, а осенью из-за похолодания наблюдается дефицит. Так вот, в этом году из-за значительных повреждений электростанций мы можем видеть дефицит и летом», — объяснили в «Укрэнерго».

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