Речь идет о помощи украинцам, которая предоставляется на основе оценки уязвимости, осуществляемой на индивидуальной основе.

Как сообщает Эстонский совет по делам беженцев, консультант во время телефонного разговора в индивидуальном порядке задаст вопросы о жизненных ситуаций, обусловливающих уязвимость и сложность ситуации, в которой оказался украинец.

Например, потеря кормильца или если в результате войны было разрушено жилье, или были нанесены значительные разрушения.

Оценка уязвимости включает в себя и возможное тяжелое состояние здоровья, если одинокая мать или отец с несовершеннолетними дети оказались в затруднительном положении. Помощь будет предоставляться и украинцам с инвалидностью или домохозяйствам, где женщина является кормилицей.

Эстонский совет по делам беженцев обещает помочь и малообеспеченным семьям, в которых есть несовершеннолетние дети, новорожденные, беременные женщины и кормящие новорожденных женщины, пожилые люди и не только.

При принятии решения оказать многоцелевую материальную помощь – она будет составлять 2220 гривен на одного человека на 3 месяца (6 660 гривен за три месяца), деньги будут на ваш банковский счет.

Помощь будет предоставляться жителям таких областей: Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Херсонская, Николаевская, Одесская.

Заполнить заявку на оказание помощи можно здесь .

Напомним, ранее сообщалось о денежной помощи в 16 тысяч гривен - к какой дате можно получить.

Также сообщалось, что денежную помощь ВПЛ начали отбирать.

Кроме того, Politeka.net писала, кто имеет право на деньги, которые начали выдавать с 10 апреля.