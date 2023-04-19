Речь идет о помощи украинцам, которая предоставляется на основе оценки уязвимости, осуществляемой на индивидуальной основе.
Как сообщает Эстонский совет по делам беженцев, консультант во время телефонного разговора в индивидуальном порядке задаст вопросы о жизненных ситуаций, обусловливающих уязвимость и сложность ситуации, в которой оказался украинец.
Например, потеря кормильца или если в результате войны было разрушено жилье, или были нанесены значительные разрушения.
Оценка уязвимости включает в себя и возможное тяжелое состояние здоровья, если одинокая мать или отец с несовершеннолетними дети оказались в затруднительном положении. Помощь будет предоставляться и украинцам с инвалидностью или домохозяйствам, где женщина является кормилицей.
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Эстонский совет по делам беженцев обещает помочь и малообеспеченным семьям, в которых есть несовершеннолетние дети, новорожденные, беременные женщины и кормящие новорожденных женщины, пожилые люди и не только.
При принятии решения оказать многоцелевую материальную помощь – она будет составлять 2220 гривен на одного человека на 3 месяца (6 660 гривен за три месяца), деньги будут на ваш банковский счет.
Помощь будет предоставляться жителям таких областей: Запорожская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Херсонская, Николаевская, Одесская.
Заполнить заявку на оказание помощи можно здесь .
Напомним, ранее сообщалось о денежной помощи в 16 тысяч гривен - к какой дате можно получить.
Также сообщалось, что денежную помощь ВПЛ начали отбирать.
Кроме того, Politeka.net писала, кто имеет право на деньги, которые начали выдавать с 10 апреля.