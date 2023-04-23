Изменения были внесены в правительственное постановление о предоставлении отдельных видов денежной помощи , льгот и жилищных субсидий.
Как сообщает «Социально-экономическая платформа», выплаты двум категориям населения будут назначаться даже при наличии задолженности единого социального взноса.
Речь идет о материальной помощи одиноким матерям и малообеспеченным семьям.
Даже в том случае, если работодатель одного из членов семьи не платил единый социальный взнос – в размере не менее минимального, суммарно в течение трех месяцев периода, то помощь одинокой матери или малообеспеченной семье будет все равно назначаться.
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Размер помощи одиноким матерям = разницы между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.
На детей до 6 лет выходит сумма 2272 гривен, а на детей от 6 до 18 лет 2833 гривен.
Малообеспеченным семьям материально помогут, если среднемесячный совокупный доход меньше прожиточного минимума для семьи.
Помощь семьям в Украине назначается на 6 месяцев, но этот период может быть продлен при условии соблюдения определенных требований, включая подтверждение низкого дохода.
Чтобы получить помощь, необходимо обратиться по месту зарегистрированного или фактического проживания семьи.
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