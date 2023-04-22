Министерство финансов и Пенсионный фонд Украины проводят процедуру проверки пенсионеров.

В приказе «Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания» проведут проверку валидацию данных, проверят соответствие персональных данных о пенсионерах, а затем проверят правомерность предоставления пенсионных выплат.

Кроме того, Миграционная служба фиксирует пересечение границы - данные могут попасть в Минфин во время верификации и Пенсионный фонд имеет право лишить выплать.

Согласно закону об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании" забрать выплаты могут в том случае, если есть ошибка в фамилии, выплаты получены по фальшивым документам, если какое-то время жили за границей:

"Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", - говорится в документе.

Также если не получали выплаты 6 месяцев или вы переселенец и сменили место жительства.

"А у себя зарплаты, премии и надбавки депутаты и чиновники, которые бронированы и отдыхают, когда в стране война – не хотели бы снять!!! Те люди проработали полжизни за тот мизер, который получают на старости!! И то хотят забрать, потому что самим все мало! Люди жизнь теряют...", - пишут украинцы в сети.

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