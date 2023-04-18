Однако, некоторые украинцы на пенсии будут получать деньги немного с опозданием.
Как сообщили в Пенсионном фонде, речь идет о работающих украинских пенсионерах у которых есть необходимое количество стажа для пересчета, передает "На пенсии".
Получить доплату в размере 1200 гривен могут работающие пенсионеры у которых есть минимут 35 лет стажа и пенсия в размере 7000 гривен.
Перерасчет будет производится с первого апреля, однако есть нюанс - деньги будут начисляться только с июня 2023 года.
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Украинцы в июне получат выплаты сразу за три месяца - за июнь, май, апрель.
В целом сумма повышения будет индивидуальной - чем выше заработная плата, тем выше надбавка.
Имеют право на перерасчет пенсий в апреле - работающие пенсионеры на первое марта получили право на перерасчет и имеют 24 месяца стажа.
Кроме того, если с момента назначения пенсии или предварительного перерасчета прошло два года.
Для того, чтобы узнать размер своего повышения - необходимо увеличить на два года стаж в годах и умножить на 1% и расчетный размер зарплаты - имеется в виду отношение своей зарплаты к средней.
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