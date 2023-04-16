Украинцам рассказали, всем ли работающим пенсионерам с 1 апреля перечислят пенсию.

В Украине с 1 апреля проводят перерасчет пенсий работающим пенсионерам, но есть категория украинцев, которая не получит повышенные выплаты, сообщает Пенсионный Фонд Украины.

Согласно закону Украины от 9 июля 2003 г. № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определено, что пенсии за выслугу лет, назначенные на условиях Закона Украины от 05 ноября 1991 года и до достижения получателями пенсионного возраста не перечисляются.

То есть перерасчет не будет осуществлен тем, кто получает пенсии по выслуге лет и не достиг пенсионного возраста 60 лет.

В частности, это педагоги, медицинские работники, работники авиации, не достигшие возраста, установленного статьей 26 Закона № 1058, работающие или работавшие на должностях, не дающих право на пенсию за выслугу лет.

Сообщается, что после назначения пенсии за выслугу лет пенсионер может получать пенсию и работать кроме работы на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий.

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