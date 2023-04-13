Кроме того, нарушителей могут даже заставить вернуть финансовую помощь, передает " Фокус ".

Юристы сообщили, что украинцы приобретают определенный статус в ЕС и становятся налоговыми резидентами. Налоговая в странах ЕС потребует отчета беженцев о всех их доходах.

В том случае, если налоговая страна ЕС получит данные о незадекларированных доходах беженцев, получающих на украинские карты - это может привести к отмене социплат.

Украина, Литва, Евросоюз

Юристы объясняют, что беженцы имеют право на пособие при отсутствии других доходов.

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Однако, если лица, трудоустроенные в Украине, продолжают получать и скрывают их - это приведет к ответственности.

"В случае разоблачения украинцу может грозить возврат полученных выплат с возможными санкциями, но это не самое страшное, потому что в случае разоблачения незадекларированных доходов в странах ЕС применяются существенные штрафы и даже уголовная ответственность", - сообщила правозащитница.

деньги, доллары

Если украинец не признает себя резидентом другой страны во время заполнения опросника, тогда у этого не будет причин считать его нерезидентом.

Но если клиент стал резидентом государства ЕС и отмечать себя как налогового резидента Украины опасен из-за риска двойного налогообложения.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий.

А еще Politeka сообщала, что с 1 марта у украинцев размер надбавки не может быть меньше 100 гривен и больше 1500 грн.

Также Politeka писала о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.