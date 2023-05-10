Компенсацію зможуть отримати мільйони українців, з’явилася інструкція, хто має на неї право і як все правильно зробити.

На нову компенсацію можуть претендувати всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії рф і яке ще не було відремонтоване, пише Politeka.net з посиланням на Уряд Online.

Отже, українці, які претендують на компенсацію, зможуть скористатись послугою єВідновлення.

Йдеться, перш за все, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Для того, щоб отримати компенсацію, необхідно: подати інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане.

Це, підкреслимо, можна зробити на порталі чи в застосунку Дія.

Далі для отримання компенсації потрібно відкрити спеціалізований рахунок єВідновлення в одному з банків-учасників програми (Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ).

Після цього слід подати заяву на компенсацію в Дії.

Після подання заявки на отримання компенсації спеціальна Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації, створена при органі місцевого самоврядування, розгляне заяву. Буде проведено огляд пошкодженого майна, внесено дані про нього в Реєстр пошкодженого та знищеного майна та визначить суму, яка буде нарахована.

Тим часом в Дії також дали інструкцію, як отримати компенсацію за пошкоджене житло. Для цього необіхно подати заяву про ремонт пошкодженого житла в застосунку єВідновлення

єВідновлення — це грошова допомога від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Максимальна сума компенсації - 200 тис.грн.

Компенсація буде нарахована, якщо житло пошкоджене через напад росії після 24 лютого 2022 року, підлягає відновленню, розміщене на неокупованій території, не було повністю відремонтоване самостійно.

Компенсацію можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які є учасниками програми єВідновлення.

«Гроші будуть зараховані на картку єВідновлення. Витратити їх можна протягом 12 місяців», - повідомили в Дії подробиці, як отримати компенсацію за пошкоджене житло.

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