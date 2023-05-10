Компенсацию смогут получить миллионы украинцев, появилась инструкция, кто имеет право на нее и как все правильно сделать.

На новую компенсацию могут претендовать все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и которое еще не было отремонтировано, пишет Politeka.net со ссылкой на Правительство Online.

Итак, украинцы, которые претендуют на компенсацию, смогут воспользоваться услугой єВідновлення.

Речь идет, прежде всего, о замене окон или дверей, ремонте кровли и т.д.

Для получения компенсации необходимо: подать информационное сообщение о поврежденном имуществе, если такое сообщение еще не было подано.

Это, подчеркнем, можно сделать на портале или в приложении Дия

Далее для получения компенсации нужно открыть специализированный счет єВідновлення восстановление в одном из банков-участников программы (Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сэнс Банк, А-Банк, ПУМБ).

После этого следует подать заявление на компенсацию в Дие.

После подачи заявки на получение компенсации специальная Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления компенсации, созданная при органе местного самоуправления, рассмотрит заявление. Будет проведен осмотр поврежденного имущества, внесены данные о нем в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и определит сумму, которая будет начислена.

Между тем, в Дие также дали инструкцию, как получить компенсацию за поврежденное жилье. Для этого необходимо подать заявление о ремонте поврежденного жилья в приложении єВідновлення.

єВідновлення - это денежная помощь от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий. Максимальная сумма компенсации – 200 тыс.грн.

Компенсация будет начислена, если жилье повреждено из-за нападения России после 24 февраля 2022 года, подлежит восстановлению, размещено на неоккупированной территории, не было полностью отремонтировано самостоятельно.

Компенсацию можно потратить на строительные материалы или услуги подрядчиков, которые являются участниками программы єВідновлення.

«Деньги будут зачислены на карту єВідновлення. Потратить их можно в течение 12 месяцев», – сообщили в Дие подробности, как получить компенсацию за поврежденное жилье.

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