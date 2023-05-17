Электроэнергии в Украине достаточно для покрытия потребления, но есть проблемы.

О ситуации с электричеством в Украине сообщили в "Укрэнерго", пишет Politeka.net.

«Производства электроэнергии пока достаточно для покрытия потребления. Однако в вечерние часы в энергосистеме задействуются все возможные резервы по обеспечению потребителей электроэнергией.

Это связано с выводом в плановый ремонт атомной генерации, которая после интенсивной работы во время отопительного сезона нуждается в перезагрузке топлива», - сообщили в «Укрэнерго».

Также в ремонты выведен ряд энергоблоков тепловых электростанций, подвергшихся массированным ракетным и дроновым ударам со стороны российских захватчиков. Это, как подчеркнули в «Укрэнерго», значительно снизило доступные мощности и резервы в энергосистеме, в частности, в вечерние часы.

Таким образом в «Укрэнерго» призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно.

«Особенно призываем всех снизить использование электроэнергии в вечерние часы – с 19.00 до 22.00», - обратились в «Укрэнерго» к украинцам.

Энергетики подчеркнули, что выключив несколько электроприборов или используя их днем ​​или ночью, человек помогает снизить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку.

Так, в «Укрэнерго» просят украинцев снизить нагрузку на энергосистему во время утренних и вечерних пиков.

Для этого достаточно соблюдать следующие правила: переносить использование мощных приборов с пиковых утренних и вечерних часов в ночные, когда потребление низкое; стараться не включать одновременно мощные приборы, например бойлер и стиральную машину.

Кроме того, украинцев призывают не включать кондиционер в пиковые часы потребления.

«При использовании кондиционера – ставить его на более высокую температуру, чем вы привыкли», - добавили в Укрэнерго.

Еще одно простое правило – кипятить столько воды, сколько вам нужно в конкретное время.

Конечно, если у вас есть газовая плита – лучше кипятить воду на ней.

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