О ситуации с электричеством в Украине сообщили в "Укрэнерго", пишет Politeka.net.
«Производства электроэнергии пока достаточно для покрытия потребления. Однако в вечерние часы в энергосистеме задействуются все возможные резервы по обеспечению потребителей электроэнергией.
Это связано с выводом в плановый ремонт атомной генерации, которая после интенсивной работы во время отопительного сезона нуждается в перезагрузке топлива», - сообщили в «Укрэнерго».
Также в ремонты выведен ряд энергоблоков тепловых электростанций, подвергшихся массированным ракетным и дроновым ударам со стороны российских захватчиков. Это, как подчеркнули в «Укрэнерго», значительно снизило доступные мощности и резервы в энергосистеме, в частности, в вечерние часы.
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Таким образом в «Укрэнерго» призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно.
«Особенно призываем всех снизить использование электроэнергии в вечерние часы – с 19.00 до 22.00», - обратились в «Укрэнерго» к украинцам.
Энергетики подчеркнули, что выключив несколько электроприборов или используя их днем или ночью, человек помогает снизить нагрузку на энергосистему и облегчить ее балансировку.
Так, в «Укрэнерго» просят украинцев снизить нагрузку на энергосистему во время утренних и вечерних пиков.
Для этого достаточно соблюдать следующие правила: переносить использование мощных приборов с пиковых утренних и вечерних часов в ночные, когда потребление низкое; стараться не включать одновременно мощные приборы, например бойлер и стиральную машину.
Кроме того, украинцев призывают не включать кондиционер в пиковые часы потребления.
«При использовании кондиционера – ставить его на более высокую температуру, чем вы привыкли», - добавили в Укрэнерго.
Еще одно простое правило – кипятить столько воды, сколько вам нужно в конкретное время.
Конечно, если у вас есть газовая плита – лучше кипятить воду на ней.
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Также Politeka.net писала, что украинцы имеют право на новую компенсацию - как получить до 200 тысяч гривен.
Кроме того, сообщалось, что в "Укрэнерго" предупредили, что будет с электроэнергией летом.