Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» внесла ясність у ситуацію з квитанціями за газ.

До «Нафтогаза» звернулася одна зі споживачок з питанням щодо кількості квитанцій за побутовий газ, пише Politeka.net.

На офіційні сторінці «Нафтогаза» в Facebook жінка повідомила, що кількість квитанцій змінилася.

«Поясніть, будь ласка, що за квитанція Нафтогаз України, за що платити? Було дві квитанції стало три», - повідомила споживачка.

У «Нафтогазі» відреагували на питання і надані споживачкою скриншоти.

«Згідно з наданим скриншотом "Послуги з розподілу природного газу", Ви сплачуєте за розподіл газу, як і раніше до Вашого місцевого оператора ГРМ (облгазу)», - повідомили в Нафтогазі.

Щодо інших рахунків, для детальної перевірки інформації щодо актуальної суми до оплати жінці порекомендували написати в особисті повідомлення. Також в «Нафтогазі» підкреслили, що інформація в платіжному додатку може відрізнятись від фактичних даних.

«Рекомендуємо переглядати актуальну інформацію за допомогою наших онлайн сервісів», - також порекомендували в «Нафтогазі». А саме через особистий кабінет на сайті gas.ua, або ж в чат-ботах GASUA у Viber/Telegram чи Facebook Messenger.

«Для перевірки стану рахунку, потрібно в головному меню чат-бота натиснути розділ "Мій рахунок", та обрати необхідний. Уточнити стан рахунку можливо й при дзвінку на нашу гарячу лінію, натиснувши «3» - роз’яснили в «Нафтогазі».

Додамо, рахунки за спожитий газ у квітні 2023 вже сформовані.

Також нагадаємо, що з червня (за травень) 2022 року українці отримують за газ 2 квитанції від: Нафтогаз України безпосередньо за спожитий ресурс; Оператора ГРМ (облгазу) за доставляння та розподіл.

Передавати показники слід до місцевого облгазу. Згідно з законом, Нафтогаз України не має права приймати дані від населення.

Останні новини України:

Politeka.net писала, що "Нафтогаз" відповів на серйозні звинувачення.

Також Politeka.net писала, що українці мають право на нову компенсацію - як отримати до 200 тися гривень.

Крім того, повідомлялось, що Нафтогаз дав пояснення щодо нових змін.