Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» внесла ясность в ситуацию с квитанциями за газ.

В «Нафтогаз» обратилась одна из потребительниц с вопросом количества квитанций за бытовой газ, пишет Politeka.net.

На официальной странице «Нафтогаза» в Facebook женщина сообщила, что количество квитанций изменилось.

«Объясните, пожалуйста, что за квитанция Нафтогаза Украины, за что платить? Было две квитанции, стало три», - сообщила потребительница.

В «Нефтогазе» отреагировали на вопросы и предоставленные потребительницей скриншоты.

«Согласно предоставленному скриншоту "Услуги по распределению природного газа", Вы платите за распределение газа по-прежнему Вашему местному оператору ГРМ (облгазу)», - сообщили в Нафтогазе.

Что касается других счетов, для детальной проверки информации по актуальной сумме к оплате женщине порекомендовали написать в личные сообщения. Также в "Нафтогазе" подчеркнули, что информация в платежном приложении может отличаться от фактических данных.

«Рекомендуем просматривать актуальную информацию с помощью наших онлайн сервисов», – также порекомендовали в «Нафтогазе». А именно через личный кабинет на сайте gas.ua или в чат-ботах GASUA в Viber/Telegram или Facebook Messenger.

«Для проверки состояния счета, нужно в главном меню чат-бота нажать раздел "Мой счет" и выбрать необходимый. Уточнить состояние счета можно и при звонке на нашу горячую линию, нажав «3» – разъяснили в «Нафтогазе».

Добавим, счета за потребленный газ в апреле 2023 уже сформированы.

Также напомним, что с июня (за май) 2022 украинцы получают за газ 2 квитанции от: Нафтогаз Украины непосредственно за потребленный ресурс; Оператора ГРМ (облгаза) за доставку и распределение.

Передавать показатели следует местному облгазу. Согласно закону, Нафтогаз Украины не имеет права принимать данные от населения.

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