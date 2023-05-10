«Нафтогаз України» повідомляє у своєму новому зверненні до українців, що рахунки за спожитий газ у квітні 2023 вже сформовані!

«ГК «Нафтогаз України» дякує клієнтам за вчасну оплату…», - підреслили у «Нафтогаз України».

Крім того, у «Нафтогаз України» нагадали, що отримати рахунок можна в особистому кабінеті на my.gas.ua, у чатботі GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply Facebook Messenger, на електронну пошту (e-mail), у терміналах самообслуговування.

Також отримати рахунок за спожитий газ можна «Укрпоштою» після 20 квітня. Це у випадку, якщо обрано друкований рахунок.

У «Нафтогазі» нагадали, що сплатити за газ можна в особистому кабінеті my.gas.ua, за допомогою усіх популярних платіжних систем, у банківських чи поштових відділеннях, Через сайти та мобільні додатки банків, чатботі GASUA у Viber, Telegram або NaftogazGasSupply Facebook Messenger, а також у платіжних терміналах.

Усвою чергу деякі споживачі газу поскаржилися «Нафтогазу» на неіснуючі борги та на інші неприємності.

«З травня місяця 2022 року в Бериславі розбитий газопровід , рік немає газу, а за транспортировку нарахувпли майже 2000 гривень , і вказали що я боржниця, то як же це?», - повідомила «Нафтогазу» одна зі споживачок.

У «Нафтогазі» відреагували на скаргу, пояснивши, що послуги з розподілу газу надає місцевий оператор ГРМ (облгаз).

«Тож з питанням щодо заборгованості за розподіл газу Ви можете звернутися до місцевого виділення облгазу», - порадили в «Нафтогазі».

Однак, як виявилося, цією порадою скористатися важко через постійні обстріли.

«В зв'язку з постійним обстрілом міста Херсон, оператори знаходяться в укритті, телефон не відповідає. Як ви так зацікавлені в своїх споживачах, то самі дзвоніть. Ну да, це ж не ваше діло», - відповіла «Нафтогазу» споживачка.

Ще одна споживачка повідомила про дивне списання за газ:

«Знімали гроші за газ з листопада 2022 по квітень 2023, щомісяця. Хоча лічильник стояв на місці і газом ніхто не користувався. Перерахунок не зробили, списали 232.11 грн».

Крім того, стало відомо про ситуацію, коли за газ є переплата, а борг все ще «висить».

«У мене вже переплата за газ. А борг ваш висить 11 440,70. Ви обіцяли вислати зразок скарги. Чекаю не дочекаюся. Чекаю ще трохи і сама напишу. Тоді і вас припишу. За те, що тріпаєте нерви, приписиючі неіснуючі борги», - поскаржилась «Нафтогазу» ще одна споживачка побутового газу.

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Крім того, Politeka.net писала, що "Нафтогаз" відповів на серйозні звинувачення.

Також повідомлялось, що Нафтогаз дав роз'яснення щодо нових змін.