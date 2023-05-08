Газопостачальну компанію «Нафтогаз України» звинуватили у нахабстві по відношенню до споживачів.

«Нафтогазу» довелося навіть реагувати на обурення, пише Politeka.net. Так, одна зі споживачок повідомила, що компанія «Нафтогаз» повелася з нею некоректно.

Скарга стосується показників лічильника, які виставили їй в особистому кабінеті.

«А чому компанія поводить себе не коректно? Чому я щойно хотіла внести показники, відкрила кабінет і що я бачу - там стоять показники за які вже проплачено! Це як назвати? Шукаєте дурнів - авось прокатіт?», - обурюється споживачка.

Також жінка поцікавилася у «Нафтогаза», чому завис борг ще з минулого року.

«Та тому ж, бо наперед поставили куби, які схотіли і виправляти не збираєтесь! Що за нахабство? А ще від інших вимагаєте коректності! Звертаюся до ва з вимогою перевірити моі показники і оплату з того часу, коли виник борг. Шукайте інших дурнів для подвійноі оплати! Ганьба!» - запропонувала «Нафтогазу» жінка.

У «Нафтогазі» відреагували на скаргу виправдананнями. Мовляв, розрахунок суми до оплати за постачання газу проводиться виключно на основі даних від облгазу.

Принцип обліку обсягів спожитого газу, зазначили в «Нафтогазі», починається з того, що споживач, кожного місяця, з 1-го по 5 число передає показники лічильника Оператору ГРМ

Потім Оператор ГРМ передає дані спожитого об’єму Оператору ГТС, далі ГПК «Нафтогаз України» подає запит щодо об’ємів по споживачам до Оператора ГТС, який в свою чергу надає дані по надісланому запиту.

«Після чого ГПК «Нафтогаз України» нараховує суму до оплати. Тобто, оператор ГРМ (облгаз) розраховує об'єм спожитого газу за яким постачальник проводить розрахунок суми до оплати за постачання газу», - запевнили в «Нафтогазі».

Також в компанії запропонували обуреній споживачці для детальної перевірки інформації щодо нарахувань та оплат, написати в особисті повідомлення, вказавши номер особового рахунку, ПІБ власника та адресу помешкання.

Нагадаємо, раніше у "Нафтогазі" зробили серйозне попередження.

Крім того, Politeka.net писала, що "Нафтогаз" відповів на серйозні звинувачення.

Також повідомлялось, що Нафтогаз дав роз'яснення щодо нових змін.