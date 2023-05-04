Нове повідомлення «Нафтогазу України» стосується передачи показань газового лічильника оператору ГРМ, пише Politeka.net.

«Щоб нарахування в платіжках були коректні, передавати показання лічильників потрібно з 1 по 5 число щомісяця», - йдеться у попередженні «Нафтогазу».

Також у компанії «Нафтогаз України» нагадали, куди та кому передавати показання лічильників.

Отже, передавати показання лічильника потрібно, як і раніше, у оператору ГРМ (облгазу). Зробити це можна на сайті або в чатботі облгазу, з авітавши до офісу, через скриньки для приймання показань або ж зателефонувавши до контакт-центру облгазу.

«Облік газу — зобов’язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів). Працівники саме цих компаній періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо», - запевнили в «Нафтогазі».

Крім того, українцям нагадали, що у зв’язку з переходом АТ «Харківміськгаз» , АТ «Криворіжгаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Донецькоблгаз», АТ «Харківгаз», та Кропивницька філія ГАЗМЕРЕЖІ (АТ «Кіровоградгаз») до групи НАК «Нафтогаз України» сервіси обліку та оплати використаного газу для абонентів цих компаній будуть надаватись ГК «Нафтогаз України».

Крім того, «Нафтогаз» звернув увагу на те, що клієнти АТ "Херсонгаз" можуть передавати показники газового лічильника через сервіси ГК "Нафтогаз України".

У свою чергу, українці, коментуючі нове попередження «Нафтогазу» розповіли про свої негаразди:

«Чому я передаю показники лічильника, жодного місяця не пропустила оплату, тарифи не змінювались, а мені кожного місяця пишуть, що в мене борг та ще й надсилають попередження, що звернуться до суду за 438 грн…»,

«Що це за халепа трапилась? Передавала через Вайбер показання лічильника, і мені показання станом на 30.04 зарахували за 31.03. Що тепер робити?»,

«А я в минулому місяці передавала 5 числа то не прийняли і сказали, що до 3 числа лише можна передавати. Отак от»,

«Прошу розібратися з проблемою, з якою ми зіткнулися. Я є клієнтом в Харківській області. Справа в тому, що при передачі показника лічильника 01.05.2023р. через особистий кабінет попереднє показання, яке відображається (013650) не відповідає дійсності».

Нагадаємо, також повідомлялось про знижку на оплату газу - хто з українців може заощадити.

Крім того, Politeka.net писала, що "Нафтогаз" відповів на серйозні звинувачення.

Також повідомлялось, що Нафтогаз дав роз'яснення щодо нових змін.