«Нафтогаз Украины» обратился к украинцам с важной информацией, которую не следует игнорировать.

Новое сообщение «Нафтогаза Украины» касается передачи показаний газового счетчика оператору ГРМ, пишет Politeka.net.

"Чтобы начисления в платежках были корректны, передавать показания счетчиков нужно с 1 по 5 число ежемесячно", - говорится в предупреждении "Нафтогаза".

Также в компании «Нафтогаз Украины» напомнили, куда и кому передавать показания счетчиков.

Итак, передавать показания счетчика нужно по-прежнему в оператору ГРМ (облгаза). Сделать это можно на сайте или в чате облгаза, посетив офис, через ящики для приема показаний или же позвонив в контакт-центр облгаза.

«Учет газа – обязательства и ответственность операторов газораспределительных сетей (облгазов). Сотрудники именно этих компаний периодически приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.д.», - заверили в «Нафтогазе».

Кроме того, украинцам напомнили, что в связи с переходом АО «Харьковгоргаз», АО «Криворожгаз», АО «Днепрогаз», АО «Донецкоблгаз», АО «Харьковгаз» и Кропивницкий филиал ГАЗСЕТИ (АО «Кировоградгаз») в группу НАК «Нефтегаз Украины» сервисы учета и оплаты использованного газа для абонентов этих компаний будут предоставляться ГК «Нефтегаз Украины».

Кроме того, "Нафтогаз" обратил внимание на то, что клиенты АО "Херсонгаз" могут передавать показатели газового счетчика через сервисы ГК "Нафтогаз Украины".

В свою очередь, украинцы, комментируюя новое предупреждение «Нафтогаза», рассказали о своих проблемах:

«Почему я передаю показатели счетчика, ни одного месяца не пропустила оплату, тарифы не менялись, а мне каждый месяц пишут, что у меня долг да еще посылают предупреждения, что обратятся в суд за 438 грн…»,

«Что это за беда случилась? Передавала через Вайбер показания счетчика, и мне показания по состоянию на 30.04 засчитали за 31.03. Что теперь делать?»,

«А я в прошлом месяце передавала 5 числа, то не приняли и сказали, что до 3 числа только можно передавать. Вот так»,

«Прошу разобраться с проблемой, с которой мы столкнулись. Я являюсь клиентом в Харьковской области. Дело в том, что при передаче показателя счетчика 01.05.2023г. через личный кабинет предварительное показание (013650) не соответствует действительности».

Напомним, также сообщалось о скидке на оплату газа – кто из украинцев может сэкономить.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогаз" ответил на серьезные обвинения.

Также сообщалось, что Нафтогаз дал разъяснения по поводу новых изменений.