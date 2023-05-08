"Нафтогазу" пришлось даже реагировать на возмущение, пишет Politeka.net. Так, одна из потребительниц сообщила, что компания «Нафтогаз» поступила с ней некорректно.
Жалоба касается показателей счетчика, которые ей выставили в личном кабинете.
«А почему компания ведет себя некорректно? Почему я только что хотела внести показатели, открыла кабинет и что я вижу – там стоят показатели за которые уже проплачено! Как это назвать? Ищете дураков – авось прокатит?», – возмущается потребительница.
Также женщина поинтересовалась у «Нафтогаза», почему завис долг еще с прошлого года.
«Да потому же, потому что заранее поставили кубы, которые захотели и исправлять не собираетесь! Что за наглость? А еще от других требуете корректность! Обращаюсь к вам с требованием проверить мои показатели и оплату с тех пор, когда возник долг. Ищите других дураков для двойной оплаты! Позор!» – предложила «Нафтогазу» женщина.
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В «Нафтогазе» отреагировали на жалобу оправданиями. Мол, расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных от облгаза.
Принцип учета объемов потребленного газа, отметили в «Нафтогазе», начинается с того, что потребитель, ежемесячно, с 1 по 5 число передает показатели счетчика Оператору ГРМ.
Затем Оператор ГРМ передает данные потребленного объема Оператору ГТС, далее «Нафтогаз Украины» подает запрос относительно объемов по потребителям Оператору ГТС, который в свою очередь предоставляет данные по отправленному запросу.
«После чего «Нафтогаз Украины» начисляет сумму к оплате. То есть, оператор ГРМ (облгаз) рассчитывает объем потребленного газа, по которому поставщик производит расчет суммы к оплате за поставку газа», - заверили в «Нафтогазе».
Также в компании предложили возмущенному потребителю для детальной проверки информации о начислениях и оплатах, написать в личные сообщения, указав номер лицевого счета, ФИО владельца и адрес помещения.
Напомним, ранее в "Нафтогазе" сделали серьезное предупреждение.
Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогаз" ответил на серьезные обвинения.
Также сообщалось, что Нафтогаз дал разъяснения по поводу новых изменений.