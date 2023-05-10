«Нафтогаз Украины» сообщает в своем новом обращении к украинцам, что счета за потребленный газ в апреле 2023 года уже сформированы.

«ГК «Нафтогаз Украины» благодарит клиентов за своевременную оплату…», - подчеркнули в «Нафтогазе Украины».

Кроме того, в "Нафтогазе Украины" напомнили, что получить счет можно в личном кабинете на my.gas.ua, в чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply Facebook Messenger, на электронную почту (e-mail), в терминалах самообслуживания.

Также получить счет за потребленный газ можно "Укрпочтой" после 20 апреля. Это в случае, если выбран распечатанный счет.

В «Нафтогазе» напомнили, что оплатить газ можно в личном кабинете my.gas.ua, с помощью всех популярных платежных систем, в банковских или почтовых отделениях, через сайты и мобильные приложения банков, чате GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply, а также в платежных терминалах

В свою очередь, некоторые потребители газа пожаловались «Нафтогазу» на несуществующие долги и другие неприятности.

«С мая месяца 2022 года в Бериславе разбит газопровод, год нет газа, а за транспортировку насчитали почти 2000 гривен, и указали что я должница, так как же это?», - сообщила «Нафтогазу» одна из потребительниц.

В «Нафтогазе» отреагировали на жалобу, объяснив, что услуги по распределению газа оказывает местный оператор ГРМ (облгаз).

«Поэтому с вопросом о задолженности за распределение газа Вы можете обратиться в местное отделение облгаза», - посоветовали в «Нафтогазе».

Однако, как оказалось, этим советом воспользоваться трудно из-за постоянных обстрелов.

«В связи с постоянным обстрелом города Херсон, операторы находятся в укрытии, телефон не отвечает. Если вы так заинтересованы в своих потребителях, то сами звоните. Ну да, это ведь не ваше дело», - ответила «Нафтогазу» потребительница.

Еще одна потребительница сообщила о странном списании за газ:

«Снимали деньги за газ с ноября 2022 года по апрель 2023 года, ежемесячно. Хотя счетчик стоял на месте, и газом никто не пользовался. Перерасчет не сделали, списали 232.11 грн».

Кроме того, стало известно о ситуации, когда за газ есть переплата, а долг все еще висит.

«У меня уже переплата за газ. А долг ваш висит 11440,70. Вы обещали отправить образец жалобы. Жду не дождусь. Жду еще немного и сама напишу. Тогда и вас припишу. За то, что трепаете нервы, приписывая несуществующие долги», - пожаловалась «Нафтогазу» еще одна потребительница бытового газа.

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Также сообщалось, что Нафтогаз дал разъяснения по поводу новых изменений.