Більш того, після "боргів" у квитанціях від «Нафтогаза» починаються погрози, пише Politeka.net.
За словами жінки, яка стикнулася з такими проблемами, на «Нафтогаз України» треба подати до суду.
«Якщо Харківміськгаз передав свої рахунки Нафтогазу, чому, починаючи з 1 червня та по теперішній час, нараховують за доставку Харківміськ газ та приходять з погрозами. Все оплачуємо у Нафтогаз, нам що, двічі треба платити?», - задається питанням обурена клієнтка на офіційній сторінці «Нафтогаз України» в Facebook.
Споживачка газу також не розуміє, чому в квитанціях за газ не вказуються попередні та дійсні показники:
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«Приходять квитанції з заоблачними сумами, я передаю вчасно ГРК, все правильно передаю. У мене по сто кубів, а в квитанції то 300 поставлять і сума втричі більша. І як доказати, що об'єм ви неправильно ставите?».
Споживачка побутового газу наголосила: «Як звірятися, ви зовсім ніде не вказуєте показання лічильника. На вас треба в суд подавати!».
У «Нафтогазі» на скаргу звернули увагу, заявивши, що послуги з розподілу, технічне обслуговування газової мережі та обладнання, прийняття показників лічильника й формування об'єму і надалі забезпечує місцевий оператор ГРМ (міськгаз або облгаз).
«Тому за розподіл газу необхідно, як і раніше сплачувати до оператора ГРМ, а не до ГК "Нафтогаз України". Розрахунок суми до оплати за постачання газу проводиться виключно на основі даних від облгазу», - додали в «Нафтогазі».
Також в газопостачальній компанії підкреслили, що «Нафтогаз» не має можливості самостійно здійснювати корегування об'єму отриманого від оператора ГРМ або самостійно вести нарахування об'єму.
«Тому, в рахунках від ГК "Нафтогаз України" відображені нарахування об'єму, отримані від оператора ГРМ, а інформація стосовно переданих Вами показників лічильника зберігається в оператора ГРМ та відображені в рахунку за розподіл газу», - запевнили в «Нафтогазі» обурену клієнтку.
Додамо, раніше в Мережі вже повідомляли, що отримують погрози за начебто борги перед "Нафтогазом".
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