Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» сообщили о новом инциденте с долгами в платежках, которых, как утверждается, не существует.

Более того, после "долгов" в квитанциях от "Нафтогаза" начинаются угрозы, пишет Politeka.net.

По словам женщины, которая столкнулась с такими проблемами, на «Нафтогаз Украины» нужно подать в суд.

«Если Харьковгоргаз передал свои счета Нафтогазу, почему, начиная с 1 июня и по настоящее время, начисляют за доставку Харьковгаз и приходят с угрозами. Все оплачиваем в Нафтогаз, нам что, дважды нужно платить?», - задается вопросом возмущенная клиентка на официальной странице «Нафтогаз Украины» в Facebook.

Потребитель газа также не понимает, почему в квитанциях за газ не указываются предварительные и действительные показатели:

«Приходят квитанции с заоблачными суммами, я передаю в срок ГРК, все правильно передаю. У меня по сто кубов, а в квитанции то 300 поставят и сумма втрое больше. И как доказать, что объем вы неправильно ставите?».

Потребитель бытового газа подчеркнула: «Как сверяться, вы совсем нигде не указываете показания счетчика. На вас нужно в суд подавать!».

В «Нафтогазе» на жалобу обратили внимание, заявив, что услуги по распределению, техническому обслуживанию газовой сети и оборудования, принятию показателей счетчика и формированию объема и в дальнейшем обеспечивает местный оператор ГРМ (горгаз или облгаз).

«Поэтому за распределение газа необходимо по-прежнему платить оператору ГРМ, а не ГК "Нафтогаз Украины". Расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных от облгаза», - добавили в «Нафтогазе».

Также в газоснабжающей компании подчеркнули, что у «Нафтогаза» нет возможности самостоятельно осуществлять корректировку объема полученного от оператора ГРМ или самостоятельно вести начисление объема.

«Поэтому, в счетах от ГК "Нафтогаз Украины" отражены начисления объема, полученные от оператора ГРМ, а информация о переданных Вами показателях счетчика хранится у оператора ГРМ и отражены в счете за распределение газа», - заверили в «Нафтогазе» возмущенную клиентку.

Добавим, ранее в Сети уже сообщали, что получают угрозы за якобы долги перед "Нафтогазом".

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