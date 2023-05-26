Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» повідомила, який тариф діє, до якої дати він актуальний і скільки українцям треба платити за газ.

Заява з’явилася на офіційній сторінці «Нафтогаз України», пише Politeka.net.

Так, один зі споживачів побутового газу поцікавився, чи не запропонує «Нафтогаз» такий річний газовий тариф, «щоб взимку менша платіжка була».

«ГК "Нафтогаз України" представляє єдиний тарифний план "Фіксований", ціною 7.96 грн за 1 м3, який діє до кінця квітня 2024 року. Згідно з тарифом, Ви проводите оплату за фактичне споживання газу, передаючи показники лічильників кожного місяця, та сплачуєте за фіксованою ціною 7.96 грн (за 1 м3)», - відповіли у «Нафтогазі» на питання.

Також у «Нафтогазі» додали, що проводити оплату необхідно за минулий період у поточному місяці до 25 числа.

Але для отримання знижки у розмірі 1%, оплату необхідно проводити до 15 числа.

«Через чат-боти GASUA у Viber/Telegram чи Facebook Messenger або особистий кабінет», - пояснили в «Нафтогазі».

Ціна у тарифному плані "Фіксований" фіксується.

"Ви легше можете планувати витрати на газ", - підкреслюють в "Нафтогазі".

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