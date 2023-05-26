Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» сообщила, какой тариф действует, до какой даты он актуален и сколько украинцам нужно платить за газ.

Заявление появилось на официальной странице «Нефтегаз Украины», пишет Politeka.net.

Так, один из потребителей бытового газа поинтересовался, не предложит ли «Нафтогаз» такой годовой газовый тариф, «чтобы зимой меньше платежка была».

«ГК «Нафтогаз Украины» представляет единый тарифный план «Фиксированный», ценой 7.96 грн за 1 м3, действующий до конца апреля 2024 года. Согласно тарифу, Вы производите оплату за фактическое потребление газа, передавая показатели счетчиков каждый месяц, и платите по фиксированной цене 7.96 грн (за 1 м3)», - ответили в «Нафтогазе» на вопрос.

Также в «Нафтогазе» добавили, что производить оплату необходимо за истекший период в текущем месяце до 25 числа.

Но для получения скидки в размере 1% оплату необходимо производить до 15 числа.

"Через чат-боты GASUA в Viber/Telegram или Facebook Messenger или личный кабинет", - объяснили в "Нафтогазе".

Цена в тарифном плане "Фиксированный" фиксируется.

"Вы легче можете планировать расходы на газ", – подчеркивают в "Нафтогазе".

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