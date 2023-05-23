Так, «Нафтогазу України» повідомили про дивне зникнення шаблону для платежів, пише Politeka.net.
«Це Нафтогаз? Рахунки то виставлені, не сумнівалися в оперативності. А ось у ПриватБанку шаблон для платежів зник», - повідомив стурбований споживач на офіційній сторінці "Нафтогаз України" в Facebook.
Чоловік припустив, що з реквізитами щось «шаманять».
«Оператор стверджує, що шаблон пропадає, якщо Ви там із реквізитами шаманіте», - повідомив споживач, вимагаючи від «Нафтогаза», щоб вони «відшаманили» все назад.
У «Нафтогазі» на скаргу відреагували, зробивши пояснення щодо реквізитів для сплати за спожитий газ.
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«Реквізити для сплати за спожитий газ залишаються незмінними: ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України»
ЄДРПОУ 40121452 п/р UA893004650000000260323012042
в АТ «Ощадбанк» м. Києва МФО 300465», - запевнили в «Нафтогазі», пояснивши також, як можна перевірити коректність реквізитів.
Також в «Нафтогазі» повідомили споживачам, до кого можно звернутися за роз'ясненням з приводу зарахування оплат чи проведених нарахувань:
«Напишіть нам в приватні повідомлення, вкажіть номер особового рахунку, ПІБ власника рахунку та адресу помешкання».
Ще один споживач поскаржився "Нафтогазу" на дивні маніпуляції з його рахунками:
"Чомусь об'єми газу в них хтось дуже занизив. Завжди подаю 2 числа показники, але хтось переді мною, 30.04, передав мої показники, і вони чомусь навіть занижені. Не дивлячись на те, що в мене встановлений модем, який автоматично передає дані... чому так? Може, тому що в наступному місяці газ буде дорожче...?".
У "Нафтогазі" на скаргу відповили, що у такому випадку треба звертатись до місцевого облгазу для звірки.
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