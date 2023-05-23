Так, "Нафтогазу Украины" сообщили о странном исчезновении шаблона для платежей, пишет Politeka.net.

«Это Нафтогаз? Счета то выставлены, не сомневались в оперативности. А вот у ПриватБанка шаблон для платежей исчез», - сообщил обеспокоенный потребитель на официальной странице "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Мужчина предположил, что с реквизитами что-то «шаманят».

"Оператор утверждает, что шаблон пропадает, если Вы там с реквизитами шаманите", - сообщил потребитель, требуя от "Нафтогаза", чтобы они "отшаманили" все обратно.

В «Нафтогазе» на жалобу отреагировали, сделав объяснения по поводу реквизитов для уплаты за потребленный газ.

«Реквизиты для оплаты за потребленный газ остаются неизменными: ООО «Газоснабжающая компания «Нефтегаз Украины»

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в АО «Ощадбанк» г. Киева МФО 300465», – заверили в «Нафтогазе», объяснив также, как можно проверить корректность реквизитов.

Также в «Нафтогазе» сообщили потребителям, к кому можно обратиться за разъяснением по поводу зачисления оплат или произведенных начислений:

«Напишите нам в частные сообщения, укажите номер лицевого счета, ФИО владельца счета и адрес помещения».

Еще один потребитель пожаловался "Нафтогазу" на странные манипуляции с его счетами:

"Почему-то объемы газа у них кто-то очень занизил. Всегда подаю 2 числа показатели, но кто-то передо мной, 30.04, передал мои показатели, и они почему-то даже занижены. Не смотря на то, что у меня установлен модем, автоматически передающий данные. .. почему так? Может, потому что в следующем месяце газ будет дороже...?".

В "Нафтогазе" на жалобу ответили, что в таком случае нужно обращаться в местный облгаз для сверки.

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