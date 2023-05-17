Так, «Нафтогазу» надійшла чергова скарга на роботу облгазу, пише Politeka.net.

Мова йде про показники лічильників, які, за словами однієї зі споживачок, не враховуються, коли справа доходить до цифр у платіжках.

«Нараховують за доставку газу, навіть не спираючись на показники лічильників,- пишуть, що заявлено на місяць 307 куб і тут же нижче показники лічильників, на яких 80куб. Це як взагалі?

Дзвонили в облгаз, а вони сказали, що показники лічильника тут ні до чого взагалі і ми маємо платити у цьому році максимум, щоб наступного року нам зробили перерахунок,- вам не здається це твердження абсурдним? Які 307 куб на місяць при фактичному споживанні максимум 100 куб?», - повідомила мешканка міста Дніпро.

Також споживачка газу запитала у «Нафтогаза», куди можна звернутися, щоб відбулася перевірка.

У «Нафтогазі» прокоментували скаргу, роз’яснивши, хто є відповідальним за показники лічильників і не тільки. Як пояснили в компанії, саме облгази (оператори ГРМ) відповідають за прийняття показів лічильника, облік та нарахування об’ємів газу, а також послуги з розподілу (транспортування) газу, технічне обслуговування газової мережі та обладнання.

«Розмір плати за розподіл (доставку) газу розраховується індивідуально для кожного абонента. За основу розрахунку береться Ваш обсяг споживання газу за минулий «газовий рік»: з 1 жовтня до 30 вересня. Цей індивідуальний об'єм використаного природного газу розділяється на 12 рівних частин та помножується на встановлений НКРЕКП для Оператора ГРМ тариф на послуги з розподілу природного газу», - пояснили в «Нафтогазі».

Також у «Нафтогазі» утчонили, що для оператора "Дніпрогаз" з 1 січня 2022 р. тариф на послуги розподілу природного газу затверджено на рівні 1,08 грн за 1 куб.м (з ПДВ).

«Тому, у даній ситуації, якщо Ви не згодні з нарахованим щомісячним платежем за розподіл газу на більший об'єм газу ніж Ви використали, то рекомендуємо Вам звернутись саме до оператора ГРМ», - порадили у «Нафтогазі» споживачці.

У «Нафтогазі» запевнили, що оператор ГРМ буде зобов’язаний надати відповідь та виконати перерахунки за необхідності.

Крім того, у «Нафтогазі» наголосили, що в такому разі необхідно надіслати оператору саме письмове звернення.

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