"Нафтогазу Украины" пожаловались на проблему, с которой сейчас сталкиваются потребители газа.

Так, "Нафтогазу" поступила очередная жалоба на работу облгаза, пишет Politeka.net.

Речь идет о показателях счетчиков, которые, по словам одной из потребительниц, не учитываются, когда дело доходит до цифр в платежках.

«Начисляют за доставку газа, даже не опираясь на показатели счетчиков, – пишут, что заявлено в месяц 307 куб и тут же ниже показатели счетчиков, на которых 80 куб. Это как вообще?

Звонили в облгаз, а они сказали, что показатели счетчика здесь ни при чем вообще и мы должны платить в этом году максимум, чтобы в следующем году нам сделали перерасчет, - вам не кажется это утверждение абсурдным? Какие 307 куб в месяц при фактическом потреблении максимум 100 куб?», – сообщила жительница города Днепр.

Также потребитель газа спросила у «Нафтогаза», куда можно обратиться, чтобы состоялась проверка.

В «Нафтогазе» прокомментировали жалобу, разъяснив, кто ответственен за показатели счетчиков и не только.

Как пояснили в компании, именно облгазы (операторы ГРМ) отвечают за принятие показов счетчика, учет и начисление объемов газа, а также услуги по распределению (транспортировке) газа, техническому обслуживанию газовой сети и оборудованию.

Размер платы за распределение (доставку) газа рассчитывается индивидуально для каждого абонента. За основу расчета взимается Ваш объем потребления газа за прошлый «газовый год»: с 1 октября по 30 сентября. Этот индивидуальный объем использованного природного газа разделяется на 12 равных частей и умножается на установленный НКРЭКУ для Оператора ГРМ тариф на услуги по распределению природного газа», - пояснили в «Нафтогазе».

Также в «Нафтогазе» отметили, что для оператора "Днепрогаз" с 1 января 2022 г. тариф на услуги распределения природного газа утвержден на уровне 1,08 грн за 1 куб.м (с НДС).

«Поэтому в данной ситуации, если Вы не согласны с начисленным ежемесячным платежом за распределение газа на больший объем газа, чем Вы использовали, то рекомендуем Вам обратиться именно к оператору ГРМ», - посоветовали в «Нафтогазе» потребительнице.

В «Нафтогазе» заверили, что оператор ГРМ будет обязан ответить и выполнить перерасчеты при необходимости.

Кроме того, в "Нафтогазе" отметили, что в таком случае необходимо отправить оператору самое письменное обращение.

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