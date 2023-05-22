«Нафтогаз України» на звинувачення відреагував, а також повідомили чи можуть споживачам у воєнний час припинити постачання газу через борги, пише Politeka.net.

Так, одна зі споживачок повідомила, що «Нафтогаз України» погрожує її матері.

«Шановний Нафтогаз припиніть погрожувати моїй мамі по телефону, що відріжете газ і надзвонювати літній людині. Пояснюю ситуацію: кабінет створений на номер телефону моєї мами, в ньому три розрахункові рахунки мій, її та її сестри (пенсіонерки, яка живе в іншому селі), сама вона не може передавати.

Тепер у моєї тітки утворився борг, а телефонують моїй мамі. Сьогодні їй подзвонили 5 разів і довели, що у неї піднявся тиск. Що означає ви даєте три дні для сплати? Вона пояснює, що це не її борг, ваші працівники не чують», - повідомила жінка про свою проблему на офіційній сторінці «Нафтогаза» у Facebook.

У «Нафтогазі» жінці пообіцяли розібратися з ситуацією. У свою чергу інша споживачка поцікавилася у «Нафтогаза», чи взагалі є газовиків право відрізати людям газ у воєнний час.

«Я так бачу, ви гірше колекторів», - зазначила споживачка.

У «Нафтогазі» щодо припинення газопостачання зробили таке пояснення:

«На період воєнного часу постачальник газу не ініціює відключення газопостачання побутовим споживачам з причини заборгованості».

Крім того, у «Нафтогазі» звернули увагу, що своєчасна сплата за спожитий газ, також дуже важлива.

«Тому ми просимо споживачів, за можливості, здійснювати оплату за спожитий газ», - закликали у «Нафтогазі» українців.

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