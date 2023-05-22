«Нафтогаз Украины» на обвинения отреагировал, а также сообщил могут ли потребителям в военное время прекратить поставки газа из-за долгов, пишет Politeka.net.

Так, одна из потребительниц сообщила, что «Нафтогаз Украины» угрожает ее матери.

«Уважаемый Нафтогаз, прекратите угрожать моей маме по телефону, что отрежете газ и названиватьпожилому человеку. Объясняю ситуацию: кабинет создан на номер телефона моей мамы, в нем три расчетных счета мой, ее и ее сестры (пенсионерки, живущей в другом селе), сама она не может передавать.

Теперь у моей тети образовался долг, а звонят по телефону моей маме. Сегодня ей позвонили 5 раз и довели, что у нее поднялось давление. Что значит вы даете три дня для оплаты? Она объясняет, что это не ее долг, ваши работники не слышат», - сообщила женщина о своей проблеме на официальной странице «Нафтогаза» в Facebook.

В «Нафтогазе» женщине пообещали разобраться с ситуацией. В свою очередь другая потребительница поинтересовалась у «Нафтогаза», есть ли вообще газовиков право отрезать людям газ в военное время.

«Я так вижу, вы хуже коллекторов», – отметила потребительница.

В «Нафтогазе» относительно прекращения газоснабжения сделали следующее объяснение:

«На период военного времени поставщик газа не инициирует отключение газоснабжения бытовым потребителям по причине задолженности».

Кроме того, в «Нафтогазе» обратили внимание, что своевременная оплата за потребленный газ также очень важна.

«Поэтому мы просим потребителей, по возможности, производить оплату за потребленный газ», - призвали в «Нафтогазе» украинцев.

Последние новости Украины:

В "Нафтогазе" сказали, кто виноват в суммах "с потолка" в платежках украинцев.

Также сообщалось, что в "Укрэнерго" сообщили украинцам, почему и когда лучше выключить электроприборы.

Кроме того, Politeka.net писала о гороскопе на неделю для всех знаков Зодиака.