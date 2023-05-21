Також «Нафтогаз України» повідомив про принцип обліку обсягів спожитого газу, пише Politeka.net.

Приводом стали нові скарги на офіційній сторінці "Нафтогаз України" в Facebook від споживачів побутового газу на суми в платіжках, які, як вони запевняють, не відповідають дійсності.

«Ми передаємо показання через сервіси Нафтогазу. Але Харківміськгаз все одно малює щось своє. Вже другий місяць. А потім ще ви щось пишите про якійсь борг. Навіщо тоді лічильник? Давайте просто усім "малювати" споживання як заманеться та нараховувати борги. Ми два місяці не користуємось газом, і я повинен платити тому що Харківміськгаз придумав щось там своє і нарахував мені 200 кубів?», - повідомив «Нафтогазу» про свою проблему один зі споживачів.

Чоловік запропонував представникам «Нафтогазу» прийти і показати на його лічильнику ті цифри, за які вони хочуть, щоб він заплатив.

«А навіщо передавати в нафтогаз якщо він враховує те що йому передав облгаз...! Мені так нарахував нафтогаз незрозумілий борг...», - поскаржився «Нафтогазу» ще один споживач.

«Кожного разу нараховують якісь неймовірні показники, якісь заборгованості. В мене тепер тільки одне питання, нашо вас там така кількість сидить, що не можна ніде добитись реальних нарахувань», - пише ще одна споживачка побутового газу.

Реагучи на скарги про "космічні" суми в платіжках,у «Нафтогазі» роз’яснили, що розрахунок суми до оплати за постачання газу проводиться виключно на основі даних від облгазу.

«Споживач, кожного місяця, з 1-го по 5 число має передати показники лічильника Оператору ГРМ, якщо споживачем не було передано показники лічильника, то облгаз (Оператор ГРМ) фіксує граничні показники лічильника. Оператор ГРМ передає дані спожитого об’єму Оператору ГТС, ГК «Нафтогаз України» подає запит щодо об’ємів по до Оператора ГТС, який надає дані по надісланому запиту. Після чого ГК «Нафтогаз України» нараховує суму до оплати», - пояснили у «Нафтогазі» принцип обліку обсягів спожитого газу.

Таким чином, запевняють в «Нафтогазі», оператор ГРМ (облгаз) розраховує об'єм спожитого газу за яким постачальник проводить розрахунок суми до оплати за постачання газу.

«Ми, як постачальник газу не маємо можливості самостійно здійснювати корегування об'єму отриманого від оператора ГРМ або самостійно вести нарахування об'єму, за допомогою сервісів нашої компанії показники лічильника передаються до оператора ГРМ та вже він нараховує об'єм», - додали в «Нафтогазі».

У випадку, якщо нарахування об'єму є некоректними, «Нафтогаз України» радить споживачам звернутись саме до Оператора ГРМ.

«Після того, як ми отримаємо скореговані дані від облгазу, за особовим рахунком буде проведено перерахунок суми до оплати», - додали в «Нафтогазі».

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