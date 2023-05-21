Также "Нафтогаз Украины" сообщил о принципе учета объемов потребленного газа, пишет Politeka.net.

Поводом стали новые жалобы на официальной странице "Нафтогаза Украины" в Facebook от потребителей бытового газа на суммы в платежках, которые, как они уверяют, не соответствуют действительности.

«Мы передаем показания через сервисы Нафтогаза. Но Харьковгоргаз все равно рисует что-то свое. Уже второй месяц. А потом еще вы что-то пишите о каком-то долге. Зачем тогда счетчик? Давайте просто всем "рисовать" потребление как захочется и начислять долги. Мы два месяца не пользуемся газом, и я должен платить потому, что Харьковгоргаз придумал что-то там свое и насчитал мне 200 кубов?», - сообщил «Нафтогазу» о своей проблеме один из потребителей.

Мужчина предложил представителям «Нафтогаза» прийти и показать на его счетчике те цифры, за которые они хотят, чтобы он заплатил.

«А зачем передавать в Нафтогаз, если он учитывает то, что ему передал облгаз...! Мне так насчитал Нафтогаз непонятный долг...», - посетовал «Нафтогазу» еще один потребитель.

«Каждый раз насчитывают какие-то невероятные показатели, какие-то задолженности. У меня теперь только один вопрос, зачем вас там такое количество сидит, что нельзя негде добиться реальных начислений», - пишет еще одна потребительница бытового газа.

Реагируя на жалобы о "космических" суммах в платежках, в "Нафтогазе" разъяснили, что расчет суммы к оплате за поставки газа производится исключительно на основе данных от облгаза.

«Потребитель, каждый месяц, с 1 по 5 число должен передать показатели счетчика Оператору ГРМ, если потребителем не были переданы показатели счетчика, то облгаз (Оператор ГРМ) фиксирует предельные показатели счетчика. Оператор ГРМ передает данные потребленного объема Оператору ГТС, ГК «Нафтогаз Украины» подает запрос относительно объемов по Оператору ГТС, который предоставляет данные по отправленному запросу. После чего ГК «Нафтогаз Украины» начисляет сумму к оплате», – объяснили в «Нафтогазе» принцип учета объемов потребленного газа.

Таким образом, уверяют в «Нафтогазе», оператор ГРМ (облгаз) рассчитывает объем потребленного газа, по которому поставщик производит расчет суммы к оплате за поставку газа.

«Мы, как поставщик газа, не имеем возможности самостоятельно осуществлять корректировку объема полученного от оператора ГРМ или самостоятельно вести начисление объема, с помощью сервисов нашей компании показатели счетчика передаются оператору ГРМ и уже он насчитывает объем», - добавили в «Нефтегазе».

В случае, если начисление объема некорректно, «Нафтогаз Украины» советует потребителям обратиться именно к Оператору ГРМ.

«После того, как мы получим скорректированные данные от облгаза, по личному счету будет произведен перерасчет суммы к оплате», – добавили в «Нафтогазе».

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