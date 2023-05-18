«Нафтогаз України» повідомив звідки беруться цифри у платіжках, через які в українців виникає безліч питань.

До газопостачальної компанії «Нафтогаз України» надійшло чергове звернення від обуреного споживача, який виявився незгодним з цифрами, які побачив у своєму особистому кабінеті на сайті «Нафтогаза».

«А що це за показники. Якщо число має бути рівним. Що це за цифри після коми?», - звернулася до «Нафтогаза» одна зі споживачок, продемонструвавши також показники, які отримала в особистому кабінеті.

У «Нафтогазі» на звернення відреагували, пояснивши, звідки взагалі беруться цифри у рахунках українців.

«Компанія ГК «Нафтогаз України» є постачальником газу, та не нараховує об’єми газу. Розрахунок суми до оплати за постачання газу проводиться виключно на основі даних від облгазу. Саме облгази (оператори ГРМ) відповідають за облік та нарахування об’ємів газу. До нашої компанії надходить лише об’єм, поданий Вашим оператором ГРМ, на цей об’єм ми робимо нарахування суми до оплати», - пояснили в «Нафтогазі».

Також к компанії пояснили, що у разі незгоди з нарахуваннями необхідно звернутись до облгазу та провести корегування.

«Якщо Оператор ГРМ зробить перерахунок в об’ємах, інформація в сумі до оплати буде змінена», - повідомили в «Нафтогазі».

Нагадаємо, раніше «Нафтогаз» попередив українців, що рахунки за спожитий газ у квітні 2023 вже сформовані.

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