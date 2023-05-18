«Нафтогаз Украины» сообщил, откуда берутся цифры в платежках, из-за которых у украинцев возникает множество вопросов.

В газоснабжающую компанию «Нафтогаз Украины» поступило очередное обращение от возмущенного потребителя, оказавшегося несогласным с цифрами, которые увидел в своем личном кабинете на сайте «Нафтогаза».

«А что это за показатели? Если число должно быть ровным. Что это за цифры после запятой?», - обратилась в «Нафтогаз» одна из потребительниц, продемонстрировав также показатели, которые получила в личном кабинете.

В «Нафтогазе» на обращение отреагировали, объяснив, откуда вообще берутся цифры в платежках украинцев.

«Компания ГК «Нафтогаз Украины» является поставщиком газа и не насчитывает объемы газа. Расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных от облгаза. Именно облгазы (операторы ГРМ) отвечают за учет и начисление объемов газа. В нашу компанию поступает только объем, предоставленный Вашим оператором ГРМ, на этот объем мы производим начисление суммы к оплате», - пояснили в «Нафтогазе».

Также к компании объяснили, что в случае несогласия с начислениями необходимо обратиться в облгаз и провести корректировку.

«Если Оператор ГРМ произведет перерасчет в объемах, информация в сумме к оплате будет изменена», - сообщили в «Нафтогазе».

Напомним, ранее "Нафтогаз" предупредил украинцев, что счета за потребленный газ в апреле 2023 года уже сформированы.

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