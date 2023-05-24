Так, у «Нафтогаза України» поцікавились, чи діє в них «план по накручуванню» кубометрів газу.

«Ваш контролер невірно подала показники і замість 5 кубометрів газу нарахували 53 кубометри. Це план по накручуванню кубометрів?», - повідомив на офіційній сторінці «Нафтогаз України» про неприємний інцидент один зі споживачів.

Також чоловік звинуватив «Нафтогаз України» у некомпетентності співробітників.

У газопостачальній компанії на скаргу відреагували, пояснивши, хто відповідальний за показники.

«Надання послуг зі зняття показників лічильника контролером надає Ваш місцевий оператор ГРМ (облгаз). Відповідно, якщо Ви не згодні з об'ємами, які нам передав Ваш облгаз - зверніться, будь ласка, до них для коригувань», - відповіли у «Нафтогазі».

Крім того, у «Нафтогаз України» нагадали, що послуги з розподілу (транспортування) газу також забезпечує місцевий Облгаз (Оператор ГРМ).

«За розподіл необхідно проводити оплату як і раніше до вашого облгазу», - підкреслили в «Нафтогаз України».

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