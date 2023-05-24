Так, у «Нафтогаза України» поцікавились, чи діє в них «план по накручуванню» кубометрів газу.
«Ваш контролер невірно подала показники і замість 5 кубометрів газу нарахували 53 кубометри. Це план по накручуванню кубометрів?», - повідомив на офіційній сторінці «Нафтогаз України» про неприємний інцидент один зі споживачів.
Також чоловік звинуватив «Нафтогаз України» у некомпетентності співробітників.
У газопостачальній компанії на скаргу відреагували, пояснивши, хто відповідальний за показники.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Загинула на очах чоловіка і мами: в поліції розповіли обставини нової трагедії
Нова атака дронів, росіяни вдарили по школі: спалахнули пожежі
Скандал з орденом дружини продюсера "Квартал 95" Саліванчук: Слава Дьомін розкрив подробиці
"Парадокс Бахмута": задум ЗСУ розкрито, росіяни з руїн міста вже не вийдуть
«Надання послуг зі зняття показників лічильника контролером надає Ваш місцевий оператор ГРМ (облгаз). Відповідно, якщо Ви не згодні з об'ємами, які нам передав Ваш облгаз - зверніться, будь ласка, до них для коригувань», - відповіли у «Нафтогазі».
Крім того, у «Нафтогаз України» нагадали, що послуги з розподілу (транспортування) газу також забезпечує місцевий Облгаз (Оператор ГРМ).
«За розподіл необхідно проводити оплату як і раніше до вашого облгазу», - підкреслили в «Нафтогаз України».
Останні новини України:
Також повідомлялось, що в "Укренерго" повідомили українцям, чому і коли краще вимкнути електроприбори.
Крім того, Politeka.net писала, що ціни на популярний продукт почнуть спустошувати гаманці українців.
Також Politeka.net писала, що "Нафтогаз" звинуватили у погрозах споживачам.