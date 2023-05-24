Так, у «Нафтогаза Украины» поинтересовались, действует ли у них «план по накручиванию» кубометров газа.
«Ваш контроллер неверно подала показатели и вместо 5 кубометров газа насчитали 53 кубометра. Это план по накручиванию кубометров?», - сообщил на официальной странице «Нафтогаз Украины» о неприятном инциденте один из потребителей.
Также мужчина обвинил "Нафтогаз Украины" в некомпетентности сотрудников.
В газоснабжающей компании на жалобу отреагировали, объяснив, кто ответственен за показатели.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Приближаются вплотную: Сырский показал кадры из-под Бахмута, от которых мурашки по коже
Алла Мазур рассказала о семейной трагедии: "Попрощались мы с нашим Сашей"
"Не менее горячо, чем в Бахмуте": россияне пытаются сорвать наступление ВСУ на двух плацдармах
"Поняли, что ПВО Киева не пробить": россияне перенесли точку удара, какая область в наибольшей опасности
«Предоставление услуг по снятию показателей счетчика контроллером предоставляет Ваш местный оператор ГРМ (облгаз). Соответственно, если Вы не согласны с объемами, которые нам передал Ваш облгаз – обратитесь, пожалуйста, к ним для корректировок», – ответили в «Нафтогазе».
Кроме того, в «Нафтогазе Украины» напомнили, что услуги по распределению (транспортировке) газа также обеспечивает местный Облгаз (Оператор ГРМ).
«За распределение необходимо производить оплату по-прежнему в ваш облгаз», - подчеркнули в «Нафтогаз Украины».
Последние новости Украины:
Также сообщалось, что в "Укрэнерго" сообщили украинцам, почему и когда лучше выключить электроприборы.
Кроме того, Politeka.net писала, что цены на популярный продукт начнут опустошать кошельки украинцев.
Также Politeka.net писала, что "Нафтогаз" обвинили в угрозах потребителям.