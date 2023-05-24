Так, у «Нафтогаза Украины» поинтересовались, действует ли у них «план по накручиванию» кубометров газа.

«Ваш контроллер неверно подала показатели и вместо 5 кубометров газа насчитали 53 кубометра. Это план по накручиванию кубометров?», - сообщил на официальной странице «Нафтогаз Украины» о неприятном инциденте один из потребителей.

Также мужчина обвинил "Нафтогаз Украины" в некомпетентности сотрудников.

В газоснабжающей компании на жалобу отреагировали, объяснив, кто ответственен за показатели.

«Предоставление услуг по снятию показателей счетчика контроллером предоставляет Ваш местный оператор ГРМ (облгаз). Соответственно, если Вы не согласны с объемами, которые нам передал Ваш облгаз – обратитесь, пожалуйста, к ним для корректировок», – ответили в «Нафтогазе».

Кроме того, в «Нафтогазе Украины» напомнили, что услуги по распределению (транспортировке) газа также обеспечивает местный Облгаз (Оператор ГРМ).

«За распределение необходимо производить оплату по-прежнему в ваш облгаз», - подчеркнули в «Нафтогаз Украины».

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