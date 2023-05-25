В квитанциях от «Нафтогаза Украины» есть нюанс, который вызывает возмущение потребителей бытового газа.

Так, у «Нафтогаза Украины» поинтересовались, почему в квитанциях нет показателей газового счетчика.

"Почему в квитанциях вы не пишите по каким показателям начисляется плата? Так легче накручивать сумму? Мы ежемесячно подаем показатели. Но в квитанциях у вас нет их... Зато с фонаря берете и деньги, и не только», - говорится в сообщении одной из клинток на официальной странице «Нафтогаз Украины» в Facebook.

В «Нафтогазе Украины», отвечая на вопросы относительно показателей счетчика, заверили, что они хранятся у Оператора ГРМ (Облгаз).

«Ведь смена поставщика не является изменением компании, которая осуществляет контроль и обслуживание счетчиков. В счетах от ГК "Нефтегаз Украины" указаны объемы, которые Оператор ГРМ передает на платформу и согласно этим данным формирует счета по оплате за природный газ», - сообщили в «Нафтогаз Украины».

Также женщине посоветовали обратиться в «Нафтогаз» относительно уточнений по начислениям, указав номер лицевого счета, адрес и ФИО владельца.

Ранее стало известно, что "Нафтогаз Украины" начинает получать в управление облгазы в регионах страны. Теперь дочерние компании "Нафтогаза" будут выполнять не только роль поставщика газа для большинства населения, но и будут предоставлять функции по его транспортировке.

Также напомним, что у украинцев нередко возникают вопросы к «Нафтогазу» относительно «накручивания» показателей.

Кроме того, Politeka.net писала, что " Нафтогаз" обвинили в угрозах потребителям.

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