Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» отреагировала на очередную жалобу от потребителя относительно платежек.

Так, на официальной странице «Нафтогаз Украины» в Facebook одна из потребительниц выразила компании пожелания:

«Желаю наладить контакт с облгазами, чтобы перестать посылать неправильные платежки».

В «Нафтогазе» отреагировали на жалобу, сообщив, кто ответственен за показатели счетчиков и до какого числа их нужно передать:

«ГК «Нафтогаз Украины» является поставщиком газа. Облгазы (операторы ГРМ) отвечают за принятие показов счетчика, учет и начисление объемов газа, а также услуги по распределению (транспортировке) газа, техническому обслуживанию газовой сети и оборудованию. Расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных от облгаза.

Принцип учета объемов потребленного газа происходит следующим образом:

- потребитель, каждый месяц, с 1 по 5 число должен передать показатели счетчика Оператору ГРМ, если потребителем не были переданы показатели счетчика, то облгаз (Оператор ГРМ) фиксирует предельные показатели счетчика;

- оператор ГРМ передает данные потребленного объема Оператору ГТС;

- ГК «Нафтогаз Украины» подает запрос относительно объемов по Оператору ГТС, который предоставляет данные по отправленному запросу».

После этих действий, отметили в «Нафтогазе», и начисляется сумма к оплате. Также в «Нафтогазе» подчеркнули, что именно облгаз рассчитывает объем потребленного газа, по которому поставщик производит расчет суммы к оплате за поставку газа.

Последние новости Украины:

Цены на популярный продукт достигли нового рекорда, таких цифр еще не было.

Кроме того, Politeka.net писала, что в "Нафтогазе" дали пояснения относительно "накручивания".

Также сообщалось, что в "Укрэнерго" сообщили украинцам, почему и когда лучше выключить электроприборы.