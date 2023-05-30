Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» отреагировала на очередную жалобу от потребителя относительно платежек.
Так, на официальной странице «Нафтогаз Украины» в Facebook одна из потребительниц выразила компании пожелания:
«Желаю наладить контакт с облгазами, чтобы перестать посылать неправильные платежки».
В «Нафтогазе» отреагировали на жалобу, сообщив, кто ответственен за показатели счетчиков и до какого числа их нужно передать:
«ГК «Нафтогаз Украины» является поставщиком газа. Облгазы (операторы ГРМ) отвечают за принятие показов счетчика, учет и начисление объемов газа, а также услуги по распределению (транспортировке) газа, техническому обслуживанию газовой сети и оборудованию. Расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных от облгаза.
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Принцип учета объемов потребленного газа происходит следующим образом:
- потребитель, каждый месяц, с 1 по 5 число должен передать показатели счетчика Оператору ГРМ, если потребителем не были переданы показатели счетчика, то облгаз (Оператор ГРМ) фиксирует предельные показатели счетчика;
- оператор ГРМ передает данные потребленного объема Оператору ГТС;
- ГК «Нафтогаз Украины» подает запрос относительно объемов по Оператору ГТС, который предоставляет данные по отправленному запросу».
После этих действий, отметили в «Нафтогазе», и начисляется сумма к оплате. Также в «Нафтогазе» подчеркнули, что именно облгаз рассчитывает объем потребленного газа, по которому поставщик производит расчет суммы к оплате за поставку газа.
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