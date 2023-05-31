Тарифы на электроэнергию в Украине повысится уже с четверга, 1 июня.

Тариф на электроэнергию для населения Украины повысили до 2,64 гривен за кВт, пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение Кабмина.

В Министерстве энергетики заверили, что решение о повышении тарифа на электроэнергию крайне сложное, но необходимое. Это позволит подготовить энергосистему к следующему отопительному сезону.

В Минэнерго напомнили, что Украина прошла самую сложную зиму в истории в условиях массированных российских атак на энергосистему, масштабы повреждений значительны и повышение тарифа на электроэнергию – «это вклад в обеспечение устойчивости системы».

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обратилась в Минэнерго с предложением поднятия в два этапа тарифа для населения до рыночного уровня, то есть до 5,5 грн.

Первым этапом комиссия предлагала поднять тариф до 2,88 грн с НДС за 1 кВт-час.

«Но мы видим возможность установить тариф на уровне 2,64 грн/кВт-ч. Это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему», – заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

После повышения тарифа на электроэнергию, средняя сумма в платежке для одной семьи вырастет ориентировочно на сумму до 250 гривен.

Также в Минэнерго заверили, что планируется сохранение субсидий для населения, а также увеличение финансирования фонда субсидирования коммунальных услуг для незащищенных слоев населения.

В свою очередь, обычные украинцы шокированы повышением тарифа уже с 1 июня. Чиновников, принимающих такие решения, предлагают заставить жить на минимальную зарплату или пенсию:

«Интересно, если бы они голосовали, если бы жили на минимальную с/плату и платили из своего кармана. А так можно принимать законы в стране война работы не имеет, заработки мизерные давайте с остальных сдерем шкуру последнюю, потому что надо. Посадите всех депутатов и их десятки заказов на минималку и будут средства на восстановление»,

«Это незаконно! А как же закон президента, который во время военного положения не имеет права повышать цены на ком.услуги?»,

«Это вообще как возможно во время войны?»,

"А за счет зарплат депутатов нельзя?".

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