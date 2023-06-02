Так, «Нафтогаз України» нагадав українцям, що у зв’язку з переходом АТ «Харківміськгаз» , АТ «Криворіжгаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Донецькоблгаз», АТ «Харківгаз», та Кропивницька філія ГАЗМЕРЕЖІ (АТ «Кіровоградгаз») до групи НАК «Нафтогаз України», сервіси обліку та оплати використаного газу для абонентів цих компаній будуть надаватись ГК «Нафтогаз України».

«Зверніть увагу, клієнти АТ "Херсонгаз" можуть передавати показники газового лічильника через сервіси ГК "Нафтогаз України"», - підкреслили в «Нафтогазі».

Також в «Нафтогазі» нагадали, що передати показання оператору ГРМ (облгазу) можна на сайті або в чатботі облгазу, завітавши до офісу, через скриньку для надання показань, зателефонувавши до контакт-центру облгазу.

«Для формування коректних рахунків на оплату рекомендуємо передавати показники газового лічильника саме в період з 1 по 5 число кожного місяця за минулий період», - підкреслили в «Нафтогаз України».

Додамо, раніше в «Нафтогазі» повідомляли про продовження дії тарифного плану «Фіксований» ще на рік. Ціна газу для населення й надалі складатиме 7,96 грн за куб. м (з ПДВ).

Період дії тарифу складає: з 1 травня 2023 року по 1 травня 2024 року включно.

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