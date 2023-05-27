Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» надіслала споживачу побутового газу квитанцію із боргом, але він стверждує, що ці дані не відповідають дійсності.

Більш того, замість боргу є переплата.

«У всіх облгазах таке відбувається, чи тільки у Дніпрі? На гарячій лінії Нафтогазу відповідають: у вас переплата. А в квитанції стоїть борг 3 192. Незважаючи на акти звірки, починаючи з червня місяця, коли змінився постачальник», - поскаржився споживач на офіційній сторінці «Нафтогаз України» у Facebook.

У «Нафтогазі» на скаргу відповіли поясненням, звідки взагали беруться цифри у платіжках:

«Розрахунок суми до оплати за постачання газу проводиться виключно на основі даних від облгазу. Принцип обліку обсягів спожитого газу відбувається таким чином: споживач, кожного місяця, з 1-го по 5 число має передати показники лічильника Оператору ГРМ, якщо споживачем не було передано показники лічильника, то облгаз (Оператор ГРМ) фіксує граничні показники лічильника;

Оператор ГРМ передає дані спожитого об’єму Оператору ГТС; ГК «Нафтогаз України» подає запит щодо об’ємів по до Оператора ГТС, який надає дані по надісланому запиту».

Після цього, підкреслили в газопостачальній компанії, «Нафтогаз України» нараховує суму до оплати.

У свою чергу українці поскаржились, що на показання лічильників при нарахуваннях не звертають уваги:

«Плював Дніпрогаз на показання лічильника»,

«У Дніпрогазі повний бардак».

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