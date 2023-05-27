Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» направила потребителю бытового газа квитанцию ​​с долгом, но он утверждает, что эти данные не соответствуют действительности.

Более того, вместо долга есть переплата.

«Во всех облгазах такое происходит или только в Днепре? На горячей линии Нафтогаза отвечают: у вас переплата. А в квитанции стоит долг 3 192. Несмотря на акты сверки, начиная с июня месяца, когда сменился поставщик», - пожаловался потребитель на официальной странице «Нафтогаз Украины» в Facebook.

В «Нафтогазе» на жалобу ответили объяснением, откуда вообще берутся цифры в платежках:

«Расчет суммы к оплате за поставку газа производится исключительно на основе данных от облгаза. Принцип учета объемов потребленного газа происходит следующим образом: потребитель, каждый месяц, с 1 по 5 число должен передать показатели счетчика Оператору ГРМ, если потребителем не были переданы показатели счетчика, то облгаз (Оператор ГРМ) фиксирует предельные показатели счетчика;

Оператор ГРМ передает данные потребленного объема Оператору ГТС; ГК «Нафтогаз Украины» подает запрос относительно объемов по Оператору ГТС, который предоставляет данные по отправленному запросу».

После этого, подчеркнули в газоснабжающей компании, "Нафтогаз Украины" начисляет сумму к оплате.

В свою очередь, украинцы пожаловались, что на показания счетчиков при начислениях не обращают внимания:

«Плевал Днепрогаз на показания счетчика»,

"В Днепрогазе полный бардак".

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