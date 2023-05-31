"На нову компенсацію матиме право сотні тисяч українців, уряд запускає другий етап програми."

Мова йде про компенсацію за зруйноване житло, пише Politeka.net.

У Кабміні заявили про запуск другого етапу програми єВідновлення.

Отриману компенсацію можна буде витратити на зведення будинку. У такому випадку виплата грошових коштів відбуватиметься безпосередньо на рахунок.

Або ж на на придбання квартири чи іншого житлового приміщення. Для цього буде надано житловий сертифікат.

Розмір компенсації буде розраховуватися Комісією за спеціальною формулою, яка враховуватиме регіон розташування знищеного об’єкта, рік забудови, площу об’єкта тощо.

Сума компенсації буде на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі згідно з його місцезнаходженням.

Для виплати компенсації зібрано близько 62 млрд. гривень – цих коштів вистачить для першого етапу. У Кабміні запевняють, що у майбутньому вдасться знайти всю необхідну для виплати компенсацій суму.

Крім того, для участі у програмі "ЄВідновлення" не обов'язково мати смартфони чи доступ до "Дії". Для отримання компенсації можна звернутися в ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді, і там допоможуть заповнити необхідні документи.

Також для консультацій щодо програми відновлення можна буде звернутися на урядову гарячу лінію" за номером 15-45.

єВідновлення — це грошова допомога від держави на ремонт житла, пошкодженого через бойові дії. Максимальна сума компенсації - 200 тис.грн.

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