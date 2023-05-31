Речь идет о компенсации за разрушенное жилье, пишет Politeka.net.
В Кабмине заявили о запуске второго этапа программы єВідновлення.
Полученную компенсацию можно будет потратить на строительство дома. В таком случае выплата денежных средств будет производиться непосредственно на счет.
Или же на приобретение квартиры или другого жилого помещения. Для этого будет предоставлен жилищный сертификат.
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Размер компенсации будет рассчитываться Комиссией по специальной формуле, учитывающей регион расположения уничтоженного объекта, год застройки, площадь объекта и т.д.
Сумма компенсации будет на уровне не ниже стоимости постройки жилья соответствующей площади согласно его местонахождению.
Для выплаты компенсации собрано около 62 млрд гривен – этих средств хватит для первого этапа. В Кабмине уверяют, что в будущем удастся найти всю необходимую для выплаты компенсаций сумму.
Кроме того, для участия в программе єВідновлення не обязательно иметь смартфоны или доступ к "Дие". Для получения компенсации можно обратиться в ЦНАП или орган соцзащиты в своей громаде, и там помогут заполнить необходимые документы.
Также для консультаций по программе єВідновлення можно будет обратиться на правительственную горячую линию по номеру 15-45.
єВідновлення - это денежная помощь от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий. Максимальная сумма компенсации – 200 тыс.грн.
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