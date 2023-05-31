На новую компенсацию иметь право сотни тысяч украинцев, правительство запускает второй этап программы.

Речь идет о компенсации за разрушенное жилье, пишет Politeka.net.

В Кабмине заявили о запуске второго этапа программы єВідновлення.

Полученную компенсацию можно будет потратить на строительство дома. В таком случае выплата денежных средств будет производиться непосредственно на счет.

Или же на приобретение квартиры или другого жилого помещения. Для этого будет предоставлен жилищный сертификат.

Размер компенсации будет рассчитываться Комиссией по специальной формуле, учитывающей регион расположения уничтоженного объекта, год застройки, площадь объекта и т.д.

Сумма компенсации будет на уровне не ниже стоимости постройки жилья соответствующей площади согласно его местонахождению.

Для выплаты компенсации собрано около 62 млрд гривен – этих средств хватит для первого этапа. В Кабмине уверяют, что в будущем удастся найти всю необходимую для выплаты компенсаций сумму.

Кроме того, для участия в программе єВідновлення не обязательно иметь смартфоны или доступ к "Дие". Для получения компенсации можно обратиться в ЦНАП или орган соцзащиты в своей громаде, и там помогут заполнить необходимые документы.

Также для консультаций по программе єВідновлення можно будет обратиться на правительственную горячую линию по номеру 15-45.

єВідновлення - это денежная помощь от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий. Максимальная сумма компенсации – 200 тыс.грн.

Последние новости Украины:

Тариф на электроэнергию повысят - в Минэнерго попытались оправдаться.

Принудительная эвакуация – сделано предупреждение и названы города, из которых будут вывозить.

Цены на популярный продукт достигли нового рекорда.