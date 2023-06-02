Так, «Нафтогаз Украины» напомнил украинцам, что в связи с переходом АО «Харьковгоргаз», АО «Криворожгаз», АО «Днепрогаз», АО «Донецкоблгаз», АО «Харьковгаз» и Кропивницкий филиал ГАЗСЕТИ (АО «Кировоградгаз») в группу НАК «Нафтогаз Украины», сервисы учета и оплаты использованного газа для абонентов этих компаний будут предоставляться ГК «Нафтогаз Украины».

"Обратите внимание, клиенты АО "Херсонгаз" могут передавать показатели газового счетчика через сервисы ГК "Нафтогаз Украины"", - подчеркнули в "Нафтогазе".

Также в «Нафтогазе» напомнили, что передать показания оператору ГРМ (облгаза) можно на сайте или в чате облгаза, посетив офис, через ящик для предоставления показаний, позвонив в контакт-центр облгаза.

«Для формирования корректных счетов на оплату рекомендуем передавать показатели газового счетчика именно в период с 1 по 5 число ежемесячно за истекший период», – подчеркнули в «Нафтогазе Украины».

Ранее в «Нафтогазе» сообщали о продлении действия тарифного плана «Фиксированный» еще на год. Цена газа для населения и дальше будет составлять 7,96 грн за куб. м (с НДС).

Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 включительно.

Последние новости Украины:

"Нафтогаз" предупредил, что нужно успеть сделать до 5 июня .

В квитанции от "Нафтогаза" заметили нечто странное.

Также сообщалось о новой компенсации – кому из украинцев деньги придут на счет.